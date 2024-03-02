Григорян высказался о ситуации с задержанием Промеса в ОАЭ

Александр Григорян поделился мнением о проблемах футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

– Что «Спартаку» теперь делать? Что будет дальше?

– Сложно сказать. Понимаю, как тяжело тренеру терять такого игрока. Но есть и человеческая позиция. Безнаказанность постоянная не лечит, а калечит человека.

– Справедливо?

– Да.