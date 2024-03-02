Григорян высказался о ситуации с задержанием Промеса в ОАЭ

Александр Григорян поделился мнением о проблемах футболиста «Спартака» Квинси Промеса.
– Что «Спартаку» теперь делать? Что будет дальше?
– Сложно сказать. Понимаю, как тяжело тренеру терять такого игрока. Но есть и человеческая позиция. Безнаказанность постоянная не лечит, а калечит человека.
– Справедливо?
– Да.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
- В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.