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    Григорян высказался о ситуации с задержанием Промеса в ОАЭ

    Александр Григорян поделился мнением о проблемах футболиста «Спартака» Квинси Промеса.

    – Что «Спартаку» теперь делать? Что будет дальше?

    – Сложно сказать. Понимаю, как тяжело тренеру терять такого игрока. Но есть и человеческая позиция. Безнаказанность постоянная не лечит, а калечит человека.

    – Справедливо?

    – Да.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • В пятницу Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2024 13:58
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    Комментарии (1)
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    АЛЕКС 58
    1709381215
    Справедливо будет когда свинси будет сидеть в тюремной камере
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