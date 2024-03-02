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    Экс-капитан «Спартака»: «Промес сыграл на руку «Зениту»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что «Зенит» будет фаворитом в предстоящем матче с московской командой.

    К такому выводу он пришел с учетом отсутствия в составе спартаковцев Квинси Промеса.

    «Боюсь, что он не будет играть в матчах, которые будут после «Зенита». Непонятно, в каком состоянии он вернется.

    Сам Квинси сыграл на руку всем: и голландцам, и Эмиратам, и, конечно, «Зениту». Человек, который делает разницу, – я про его футбольные качества, – к сожалению, играть не будет.

    Явно фаворитом будет «Зенит» в этом матче», – сказал Титов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.03.2024 13:26
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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1709375699
    Давайте объективно, Зенит был фаворитом матча изначально , а уж в отсутствии Промеса тем более.
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    Desma
    1709376092
    "в каком состоянии он вернется"? А вернётся ли!? В этом есть очень большие сомнения.
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709379635
    Вот и я не знаю в каком состоянии он вернётся через 7-8 лет. Гыгыгы
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    Cleaner
    1709380637
    Промес - латентный ЗЕНИТОВЕЦ!!!...)))
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    Айболид
    1709381596
    гаспромкупилтитова
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