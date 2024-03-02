Экс-капитан «Спартака»: «Промес сыграл на руку «Зениту»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что «Зенит» будет фаворитом в предстоящем матче с московской командой.
К такому выводу он пришел с учетом отсутствия в составе спартаковцев Квинси Промеса.
«Боюсь, что он не будет играть в матчах, которые будут после «Зенита». Непонятно, в каком состоянии он вернется.
Сам Квинси сыграл на руку всем: и голландцам, и Эмиратам, и, конечно, «Зениту». Человек, который делает разницу, – я про его футбольные качества, – к сожалению, играть не будет.
Явно фаворитом будет «Зенит» в этом матче», – сказал Титов.
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня.
- Начало игры – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Газпром Арене».