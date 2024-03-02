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    • Игнатов назвал условие для победы «Спартака» над «Зенитом»

    Игнатов назвал условие для победы «Спартака» над «Зенитом»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

    «Я считаю, что нынешнему составу «Спартака» по силам противостоять бразильцам из «Зенита». Уверен, что главное – подготовка. У нас с ними первый матч, если мы будем верны себе – победим.

    Мы играли против «Наполи», нам шанса никто не давал, а мы выиграли. Важно, что у тебя в голове и как ты подойдешь к матчу, вот и всe», – заявил Игнатов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2024 11:49
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    Комментарии (4)
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    val69
    1709370056
    Удачи!!!
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    Taps
    1709371713
    «Газпром» сделал ставку на гастарбайтеров из Бразилии: Педро там много. В российском футболе все стабильно. По-прежнему деньги вливаются в непонятных мигрантов.
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    raritet
    1709377156
    Бразильцы ничего не сказали. Не знают русского языка.
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    Россия
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