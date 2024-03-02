Игнатов назвал условие для победы «Спартака» над «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.
«Я считаю, что нынешнему составу «Спартака» по силам противостоять бразильцам из «Зенита». Уверен, что главное – подготовка. У нас с ними первый матч, если мы будем верны себе – победим.
Мы играли против «Наполи», нам шанса никто не давал, а мы выиграли. Важно, что у тебя в голове и как ты подойдешь к матчу, вот и всe», – заявил Игнатов.
- «Зенит» примет «Спартак» сегодня.
- Начало игры – в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Газпром Арене».