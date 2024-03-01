Бубнов осудил Промеса: «Если его посадят, «Спартаку» даже проще будет»

Александр Бубнов жестко раскритиковал «Спартак» и Квинси Промеса за криминальную историю, связанную с футболистом.

«Промес в дурацкое положение поставил «Спартак» уже давно. Клуб его покрывал после первого приговора. Сейчас, после дела о наркотиках, где он не смог ничего опровергнуть, ему грозит семь с лишним лет тюрьмы.

Фактически он преступник, который подставил «Спартак» со страшной силой. А ему ведь ещe гражданство хотели помочь сделать!

Вообще уже были примеры, где после преступлений менее жeстких клубы реагировали иначе. Мамаев и Кокорин – полтора года отсидели. Ни «Зенит», ни «Краснодар» отмазывать не стали их.

Из свежего – Дани Алвес. Когда вина экс-футболиста «Барселоны» была доказана, клуб просто вычеркнул его из своей истории, хотя до этого он воспринимался в качестве легенды. Сколько раз выигрывал Лигу чемпионов, Примеру, клубный чемпионат мира, за сборную более сотни матчей провeл.

Где Алвес, и где Промес? Но чтобы сохранить имидж клуба, его фото везде убирают, фактически отказываются от бразильца.

Это не политическое преступление, а бытовуха и наркотики. Причeм в России за последнее он мог получить более серьeзный срок. Если начнут защищать по наркотикам, то на Западе все будут трубить, что Россия покрывает преступника.

Ситуация с ДТП в Эмиратах – это тоже преступление. Попробуй у нас скройся с места происшествия! А если что-то несерьeзное, то чего бежал? Денег нет заплатить штраф?

Вообще он в прошлом году не летал на сборы, сейчас почему-то полетел. Что, они думали, что никто не выдаст Промеса? А где гарантии? Сейчас пишут, что Нидерланды заключили договор об экстрадиции с ОАЭ с 2021 года.

«Спартак» сейчас выпустил заявление, что к нему будут применены дисциплинарные меры. Надо разрывать контракт, пускай разбираются судебные органы. Эта эпопея должна закончиться.

По идее, надо как с Алвешем. Говорили: «легенда, лучший легионер клуба». Это позор «Спартака», его надо выметать из истории клуба! Пятно на «Спартаке». Если посадят, то «Спартаку» даже проще будет, ситуация сама по себе разрулится.