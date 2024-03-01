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    • Бубнов осудил Промеса: «Если его посадят, «Спартаку» даже проще будет»

    Бубнов осудил Промеса: «Если его посадят, «Спартаку» даже проще будет»

    Александр Бубнов жестко раскритиковал «Спартак» и Квинси Промеса за криминальную историю, связанную с футболистом.

    «Промес в дурацкое положение поставил «Спартак» уже давно. Клуб его покрывал после первого приговора. Сейчас, после дела о наркотиках, где он не смог ничего опровергнуть, ему грозит семь с лишним лет тюрьмы.

    Фактически он преступник, который подставил «Спартак» со страшной силой. А ему ведь ещe гражданство хотели помочь сделать!

    Вообще уже были примеры, где после преступлений менее жeстких клубы реагировали иначе. Мамаев и Кокорин – полтора года отсидели. Ни «Зенит», ни «Краснодар» отмазывать не стали их.

    Из свежего – Дани Алвес. Когда вина экс-футболиста «Барселоны» была доказана, клуб просто вычеркнул его из своей истории, хотя до этого он воспринимался в качестве легенды. Сколько раз выигрывал Лигу чемпионов, Примеру, клубный чемпионат мира, за сборную более сотни матчей провeл.

    Где Алвес, и где Промес? Но чтобы сохранить имидж клуба, его фото везде убирают, фактически отказываются от бразильца.

    Это не политическое преступление, а бытовуха и наркотики. Причeм в России за последнее он мог получить более серьeзный срок. Если начнут защищать по наркотикам, то на Западе все будут трубить, что Россия покрывает преступника.

    Ситуация с ДТП в Эмиратах – это тоже преступление. Попробуй у нас скройся с места происшествия! А если что-то несерьeзное, то чего бежал? Денег нет заплатить штраф?

    Вообще он в прошлом году не летал на сборы, сейчас почему-то полетел. Что, они думали, что никто не выдаст Промеса? А где гарантии? Сейчас пишут, что Нидерланды заключили договор об экстрадиции с ОАЭ с 2021 года.

    «Спартак» сейчас выпустил заявление, что к нему будут применены дисциплинарные меры. Надо разрывать контракт, пускай разбираются судебные органы. Эта эпопея должна закончиться.

    По идее, надо как с Алвешем. Говорили: «легенда, лучший легионер клуба». Это позор «Спартака», его надо выметать из истории клуба! Пятно на «Спартаке». Если посадят, то «Спартаку» даже проще будет, ситуация сама по себе разрулится.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: Sportbox

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    01.03.2024 23:03
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    Комментарии (13)
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    qwertyйцукен
    1709326057
    Все по делу Бубнов сказал
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    TIMOTHY
    1709327603
    Один оклемался спартач! Дошло! Дойдет ли до других!?
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    АЛЕКС 58
    1709340512
    Есть ещё здравомыслящие люди осуждающие наркоторговлю и спортсменов преступников.
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    Дядя Серёжа
    1709349971
    Пора уже на него не рассчитывать и дело не в симпатиях
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709351444
    Полностью согласен с Бубнилкиным! Гыгыгы
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