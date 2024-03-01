Новый комментарий Заремы по поводу задержания Промеса в ОАЭ

Зарема Салихова продолжает негодовать по поводу ситуации с участием Квинси Промеса.

Ранее она критиковала за случившееся менеджмент «Спартака». Теперь досталось клубной службе безопасности.

«Спартак» в десятки раз увеличил расходы на безопасность, а за игроком, который попадает в неприятности, не уследили. И какой толк от двухметровых охранников, расставленных на стадионе повсюду, если такое происходит?

С огромным риском вывезли на сборы вместо того, чтобы закрыть в Тарасовке и вообще не выпускать за пределы России. Удивительно, как слабо и недальновидно действует клуб», – сказала Зарема.