Новый комментарий Заремы по поводу задержания Промеса в ОАЭ

Зарема Салихова продолжает негодовать по поводу ситуации с участием Квинси Промеса.
Ранее она критиковала за случившееся менеджмент «Спартака». Теперь досталось клубной службе безопасности.
«Спартак» в десятки раз увеличил расходы на безопасность, а за игроком, который попадает в неприятности, не уследили. И какой толк от двухметровых охранников, расставленных на стадионе повсюду, если такое происходит?
С огромным риском вывезли на сборы вместо того, чтобы закрыть в Тарасовке и вообще не выпускать за пределы России. Удивительно, как слабо и недальновидно действует клуб», – сказала Зарема.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
- Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.