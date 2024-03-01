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    • Новый комментарий Заремы по поводу задержания Промеса в ОАЭ

    Новый комментарий Заремы по поводу задержания Промеса в ОАЭ

    Зарема Салихова продолжает негодовать по поводу ситуации с участием Квинси Промеса.

    Ранее она критиковала за случившееся менеджмент «Спартака». Теперь досталось клубной службе безопасности.

    «Спартак» в десятки раз увеличил расходы на безопасность, а за игроком, который попадает в неприятности, не уследили. И какой толк от двухметровых охранников, расставленных на стадионе повсюду, если такое происходит?

    С огромным риском вывезли на сборы вместо того, чтобы закрыть в Тарасовке и вообще не выпускать за пределы России. Удивительно, как слабо и недальновидно действует клуб», – сказала Зарема.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.
    • Сегодня Квинси выпустили из-под стражи, но без права покинуть страну.

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    Источник: Metaratings

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    01.03.2024 20:20
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    Комментарии (7)
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    fakeid
    1709314952
    а может сейчас в недрах тарасовки служба безопасности разрабатывает план эвакуации зулуса. вроде, у арабов особо нет границ, ночью на верблюде по пустыне можно вывезти в какой-нибудь ирак. я бы не исключал, что хряки не рассматривают что-то подобное, как крайнюю меру. либо разрыв контракта. либо оставить всё, как есть, с надеждой, что его просто выпустят из страны через аэропорт после оплаты штрафа.
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    BVG4
    1709315181
    Эвон бойкая и негодующая какая тетка! Все мы умны!!! Правда задним числом(ну или умом). А Что ж так же шибко не ерепенилась и духарилась накануне отъезда в имираты???
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    TIMOTHY
    1709317985
    Зарема за укрывательство рецидивиста!? Впрочем самая такая же! С судьями чай пила с печеньем
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    Ziklop
    1709318603
    ой молодца! возвращайся наведи порядок!
    Ответить
    Fialet
    1709321773
    Вот тут Заремба права.
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    Empers100--google
    1709376754
    Промеса слили, а теперь отмазывают Спартак. Если бы хотели обезопасить, то не вызвали бы его в Эмираты
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