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    • Зарема раскритиковала менеджмент «Спартака» из-за ситуации с Промесом

    Зарема раскритиковала менеджмент «Спартака» из-за ситуации с Промесом

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала задержание 32-летнего полузащитника команды Квинси Промеса в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.

    «У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров «Спартака» принимал это решение и понесет ответственность? Такое ощущение, что менеджеры так и не поняли, куда попали, управляя клубом как в игре FIFA 24, а тут, оказывается, еще поле живое и игрок настоящий», – сказала Салихова.

    • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 09:11
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    Комментарии (15)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709273949
    У кого хватило ума его подписать, зная что он человека порезал и вся харя в коксе от поставок? Гыгыгы
    Ответить
    Айболид
    1709274609
    Даже их главбаба виноватых в Спартаке называет , а секта .... Просто ё.б.нутые на всю голову .
    Ответить
    fakeid
    1709275694
    шансы были 50/50. либо арестуют, либо нет. решили рискнуть. с учётом дружбы с арабским миром понадеялись, что прокатит. и поначалу даже прокатывало, но что-то пошло не так. я тоже не понимаю, почему его тогда сразу не сцапали.
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    Купа Купыч
    1709275810
    Все активно защищают зулуса. Наверное договорились о поставках Спартаку герыча, чтобы сделать его чемпионом.
    Ответить
    моэм
    1709278262
    То что в руководство Спартака набрали потенциальных клиентов палаты № 6 , видно по их " работе " ....или вредителей , если оценивать их действия .... других объяснений ляпов с Промесом и полем просто не видно ....может кто то хочет потопить Спартак ? ...ведь осталось название " НАРОДная команда " которое и бесит всех олигархов .
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    portero
    1709278928
    Наконец рупор Федуна раздал манагерам, их бы ещё проверить на предмет получения бонусов!!!! Это же одарённые дебилы!!!соглашусь с Заремой....
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    Cleaner
    1709279090
    Зарема: - СТЫДНО за Спартак!..)))
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    Cleaner
    1709279577
    СТЫДНО, что в Спартаке жалеют только о том, что Промес выехал из России на сборы. ПРИГРЕЛИ НАРКОТОРГОВЦА, УКРЫЛИ преступника, да еще и гордятся этим! ПОЗОРИЩЕ такому клубу!!!...(((
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    Taps
    1709283419
    Баба не@гра пожалела ? Косячок на пару раскурите ...
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