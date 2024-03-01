Зарема раскритиковала менеджмент «Спартака» из-за ситуации с Промесом

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала задержание 32-летнего полузащитника команды Квинси Промеса в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.

«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров «Спартака» принимал это решение и понесет ответственность? Такое ощущение, что менеджеры так и не поняли, куда попали, управляя клубом как в игре FIFA 24, а тут, оказывается, еще поле живое и игрок настоящий», – сказала Салихова.