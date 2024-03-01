Стало известно, что помогло Промесу выйти на свободу в ОАЭ

Появились новые подробности в истории с задержанием Квинси Промеса в Дубае.
Сообщалось, что сегодня футболиста «Спартака» выпустили из-под стражи. Этому посодействовало наличие у него резидентской визы ОАЭ.
«Квинси Промес выпущен из отдела полиции. Ему пока запрещено покидать территорию ОАЭ.
В какой-то мере ему помог тот факт, что у него есть резидентская виза ОАЭ.
Однако, при этом, во время суда ее наличие наоборот может поспособствовать более серьезному наказанию», – написал источник.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.