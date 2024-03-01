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    Стало известно, что помогло Промесу выйти на свободу в ОАЭ

    Появились новые подробности в истории с задержанием Квинси Промеса в Дубае.

    Сообщалось, что сегодня футболиста «Спартака» выпустили из-под стражи. Этому посодействовало наличие у него резидентской визы ОАЭ.

    «Квинси Промес выпущен из отдела полиции. Ему пока запрещено покидать территорию ОАЭ.

    В какой-то мере ему помог тот факт, что у него есть резидентская виза ОАЭ.

    Однако, при этом, во время суда ее наличие наоборот может поспособствовать более серьезному наказанию», – написал источник.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: «Мутко против»

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    01.03.2024 19:39
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    Комментарии (6)
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    VVM1964
    1709312134
    Беги, Антоха, Беги !!!
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    САНЁК17
    1709323031
    Хитрый пассажир оказаться , со всеми документами страховался
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