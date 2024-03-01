Стало известно, что помогло Промесу выйти на свободу в ОАЭ

Появились новые подробности в истории с задержанием Квинси Промеса в Дубае.

Сообщалось, что сегодня футболиста «Спартака» выпустили из-под стражи. Этому посодействовало наличие у него резидентской визы ОАЭ.

«Квинси Промес выпущен из отдела полиции. Ему пока запрещено покидать территорию ОАЭ.

В какой-то мере ему помог тот факт, что у него есть резидентская виза ОАЭ.

Однако, при этом, во время суда ее наличие наоборот может поспособствовать более серьезному наказанию», – написал источник.