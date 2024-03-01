У «Спартака» проблемы с переносом матча с «Факелом» на другой стадион

«Спартак» не может найти альтернативное место для проведения игры 20-го тура РПЛ против «Факела».

Матч должен состояться 10 марта.

Спартаковцы хотели сыграть в «Лужниках», но «Торпедо» выступило против.

Домашний стадион команды «Лукойл Арена» оказался не готов к возобновлению сезона – РПЛ запретила там играть.

Проблемы с газоном возникли из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега.

«Спартак» также пытался договориться с «Ареной Химки» в Подмосковье, но пока безуспешно.

В Химках не согласовывают перенос матча из-за того, что 12 марта на местном стадионе должны встретиться «Химки» и «Краснодар» в рамках Фонбет Кубка России.