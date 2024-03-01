Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • У «Спартака» проблемы с переносом матча с «Факелом» на другой стадион

    У «Спартака» проблемы с переносом матча с «Факелом» на другой стадион

    «Спартак» не может найти альтернативное место для проведения игры 20-го тура РПЛ против «Факела».

    • Матч должен состояться 10 марта.
    • Спартаковцы хотели сыграть в «Лужниках», но «Торпедо» выступило против.
    • Домашний стадион команды «Лукойл Арена» оказался не готов к возобновлению сезона – РПЛ запретила там играть.
    • Проблемы с газоном возникли из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега.

    «Спартак» также пытался договориться с «Ареной Химки» в Подмосковье, но пока безуспешно.

    В Химках не согласовывают перенос матча из-за того, что 12 марта на местном стадионе должны встретиться «Химки» и «Краснодар» в рамках Фонбет Кубка России.

    Новости по теме
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом 1
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Аршавин объяснил, почему новичок «Зенита» Педро не вышел в основе на матч со «Спартаком» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1709309299
    из области фантастики: кони в том туре играют на выезде, как и зенит, арены свободны. пробуйте договориться, в обоих клубах будут очень рады, гы-гы!
    Ответить
    ...уефан
    1709311349
    ..."приезжайте к нам, на Колыму"(с)...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709313192
    Тех поражение антинародным епт! Гыгыгы
    Ответить
    моэм
    1709316467
    Меня интересует только одно : уволят ли Малышева по причине " НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ " ....с другой стороны власти России чиновниками - баранами дорожит , дураком ничего не умеющим проще управлять .
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+