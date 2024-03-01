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    • Орлов сомневается в тренерских перспективах Аршавина по двум причинам

    Орлов сомневается в тренерских перспективах Аршавина по двум причинам

    Журналист Геннадий Орлов подтвердил, что у Андрея Аршавина есть планы начать карьеру тренера.

    По его мнению, у экс-футболиста «Зенита» есть большие задатки, но может не хватить терпения и жизненного опыта.

    «Андрей должен ещe состояться. Он пока не соответствует возрасту. Он же всe время был в футбольных командах, а жизненного опыта ему пока не хватает.

    Ему нужно пообтесаться. У него есть большие задатки. Аршавин хочет себя попробовать тренером и учится сейчас. Но тренер – это в первую очередь педагог.

    Хватит ли Аршавину терпения, чтобы работать с игроками, подобными ему? Они же все очень сложные», – сказал Орлов.

    • Аршавин закончил карьеру в 2018 году.
    • Помимо «Зенита», он выступал за «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
    • Сейчас Аршавин входит в правление «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 17:25
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    Комментарии (1)
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    Ziklop
    1709319655
    пофигист Аршавин не будет тренером! Он готовый депутат!
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