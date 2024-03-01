Орлов сомневается в тренерских перспективах Аршавина по двум причинам

Журналист Геннадий Орлов подтвердил, что у Андрея Аршавина есть планы начать карьеру тренера.

По его мнению, у экс-футболиста «Зенита» есть большие задатки, но может не хватить терпения и жизненного опыта.

«Андрей должен ещe состояться. Он пока не соответствует возрасту. Он же всe время был в футбольных командах, а жизненного опыта ему пока не хватает.

Ему нужно пообтесаться. У него есть большие задатки. Аршавин хочет себя попробовать тренером и учится сейчас. Но тренер – это в первую очередь педагог.

Хватит ли Аршавину терпения, чтобы работать с игроками, подобными ему? Они же все очень сложные», – сказал Орлов.