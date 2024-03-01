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    Орлов назвал самого умного футболиста в истории России

    Журналист Геннадий Орлов высоко оценил качества экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина.

    «Аршавин родился на болотах Ленинграда. А Кержаковы – из Кингисеппа. Там хорошие луга, сметана. И Сашка вместе с Мишкой физически здоровые парни. Андрюха же маленький, щупленький.

    Думаю, ему просто не повезло, что он физически не был сильнее. А по уму он №1. Лучший футболист России.

    Головин тоже хорошо играет, но у него нет пока такой славы, какая есть у Андрея Аршавина. Гурманы футбола ценили его за футбольный ум. Это многое значит», – сказал Орлов.

    • Аршавин закончил карьеру в 2018 году.
    • Помимо «Зенита», он выступал за «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
    • Сейчас Аршавин входит в правление «Зенита».

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2024 15:59
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    Комментарии (18)
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    Cleaner
    1709300620
    А спартаковец Промес, кроме того, что он гопник и НАРКОТОРГОВЕЦ, оказался еще и самым глупым футболистом в истории России...)))
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    subbotaspartak
    1709301332
    Не знаешь что делать с мячом, отдай пас Гаврилову.... не Аршавину
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    AtticusFinch
    1709302732
    Дожились, старый дурак и маразматик называет самого умного футболиста в России...
    Ответить
    Cleaner
    1709316846
    Аршавин - первый парень НА БОЛОТЕ!!!...)))
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    Ziklop
    1709319288
    зато по лени Шава тоже тоже рекордсмен, не очень то он и напрягался!
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    valdsx-vald-google
    1709330477
    Орловской что?
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    valdsx-vald-google
    1709330513
    Орлов это что?
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    ZeBolotny
    1709389497
    Самый умный футболист в истории России - это Александр Мостовой! Не верите? Спросите у него самого!))
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