Орлов назвал самого умного футболиста в истории России

Журналист Геннадий Орлов высоко оценил качества экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина.

«Аршавин родился на болотах Ленинграда. А Кержаковы – из Кингисеппа. Там хорошие луга, сметана. И Сашка вместе с Мишкой физически здоровые парни. Андрюха же маленький, щупленький.

Думаю, ему просто не повезло, что он физически не был сильнее. А по уму он №1. Лучший футболист России.

Головин тоже хорошо играет, но у него нет пока такой славы, какая есть у Андрея Аршавина. Гурманы футбола ценили его за футбольный ум. Это многое значит», – сказал Орлов.

Аршавин закончил карьеру в 2018 году.

Помимо «Зенита», он выступал за «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

Сейчас Аршавин входит в правление «Зенита».

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