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    «Краснодар» – «Рубин»: прогноз на матч 19 тура РПЛ, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 19-м туре РПЛ встречаются «Краснодар» и «Рубин». Игра пройдет в Краснодаре, начало – в 16:30 (мск).

    «Краснодар»

    Подопечные Владимира Ивича лидируют в чемпионате России, набрав 38 очков. «Краснодар» добыл 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 28:14. Отрыв от ближайшего преследователя – 2 очка.

    «Рубин»

    Казанцы с 28 очками расположились на 7-м месте в таблице. Под руководством Рашида Рахимова «Рубин» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 17:21. Отставание от тройки лидеров – 4 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 30.09.23 «Рубин» – «Краснодар» – 0:2;
    • 09.04.22 «Рубин» – «Краснодар» – 0:1;
    • 28.08.21 «Краснодар» – «Рубин» – 2:0;
    • 26.04.21 «Рубин» – «Краснодар» – 0:1;
    • 17.10.20 «Краснодар» – «Рубин» – 3:1.

    Прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин»

    «Краснодар» уверенно играет на своем поле в нынешнем сезоне и против «Рубина» исторически. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 14:27
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