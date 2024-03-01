В субботу, 2 марта, в 19-м туре РПЛ встречаются «Краснодар» и «Рубин». Игра пройдет в Краснодаре, начало – в 16:30 (мск).

Подопечные Владимира Ивича лидируют в чемпионате России, набрав 38 очков. «Краснодар» добыл 11 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей 28:14. Отрыв от ближайшего преследователя – 2 очка.

«Рубин»

Казанцы с 28 очками расположились на 7-м месте в таблице. Под руководством Рашида Рахимова «Рубин» добыл 8 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 17:21. Отставание от тройки лидеров – 4 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин»

«Краснодар» уверенно играет на своем поле в нынешнем сезоне и против «Рубина» исторически. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.65.