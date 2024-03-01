В субботу, 2 марта, в 19-м туре Премьер-лиги России сразятся ЦСКА и «Оренбург». Игра состоится в Москве, начало – в 14:00 (мск).

ЦСКА

Коллектив, ведомый Владимиром Федотовым, занимает 8-е место, набрав 28 очков. Московский клуб добыл 7 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 31:24. ЦСКА отстает от 1-го места на 10 очков.

«Оренбург»

«Оренбург» набрал 15 очков в 18 играх и находятся на 14-м месте. Команда испанца Давида Деограсии одержала 3 победы, 6 раз играла вничью и 9 матчей проиграла, разница мячей – 19:28. От 12-го места, которое гарантирует прописку в РПЛ, команду отделяет 4 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

26.08.23 «Оренбург» – ЦСКА – 1:1;

07.05.23 ЦСКА – «Оренбург» – 2:1;

23.10.22 «Оренбург» – ЦСКА – 2:2;

08.07.20 «Оренбург» – ЦСКА – 0:4;

21.07.19 ЦСКА – «Оренбург» – 2:1.

Прогноз на матч ЦСКА – «Оренбург»

После зимней паузы обе команды наверняка находятся в неоптимальной форме, потому большого количества голов не ждем. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.10.