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    • ЦСКА – «Оренбург»: прогноз на матч 19 тура российской Премьер-лиги, 2 марта

    ЦСКА – «Оренбург»: прогноз на матч 19 тура российской Премьер-лиги, 2 марта

    В субботу, 2 марта, в 19-м туре Премьер-лиги России сразятся ЦСКА и «Оренбург». Игра состоится в Москве, начало – в 14:00 (мск).

    ЦСКА

    Коллектив, ведомый Владимиром Федотовым, занимает 8-е место, набрав 28 очков. Московский клуб добыл 7 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 31:24. ЦСКА отстает от 1-го места на 10 очков.

    «Оренбург»

    «Оренбург» набрал 15 очков в 18 играх и находятся на 14-м месте. Команда испанца Давида Деограсии одержала 3 победы, 6 раз играла вничью и 9 матчей проиграла, разница мячей – 19:28. От 12-го места, которое гарантирует прописку в РПЛ, команду отделяет 4 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 26.08.23 «Оренбург» – ЦСКА – 1:1;
    • 07.05.23 ЦСКА – «Оренбург» – 2:1;
    • 23.10.22 «Оренбург» – ЦСКА – 2:2;
    • 08.07.20 «Оренбург» – ЦСКА – 0:4;
    • 21.07.19 ЦСКА – «Оренбург» – 2:1.

    Прогноз на матч ЦСКА – «Оренбург»

    После зимней паузы обе команды наверняка находятся в неоптимальной форме, потому большого количества голов не ждем. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 2.10.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 14:25
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