Журавель – о задержании Промеса: «У «Спартака» отпал головняк; там Квинси и место, куда его отправят»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался по задержанию спартаковца Квинси Промеса в ОАЭ.

В Нидерландах футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

«Зато настала определeнность. Дальше «Спартаку» жить без Промеса, а самому Промесу без свободы.

Приговор был оглашeн в момент, когда сборы были в самом разгаре, Промес работал с командой в ОАЭ. Теперь многие говорят, что надо было сразу отправить Промеса в Москву. Но, насколько я знаю, сам игрок заверил клуб, что его юристы держат ситуацию под контролем. «Спартак» таким образом устранился, решив, что пусть будет как будет. Юристы у Квинси, видимо, такие же как и друзья в тех самых чатах. Ну значит, там парню и место, куда его сейчас отправят.

У «Спартака» же один головняк отпал и, как это водится, появилось куча новых.

Представляю, в каком психологическом состоянии сейчас Гильермо Абаскаль. Минус ведущий игрок, первый домашний матч на другом стадионе и старт в Петербурге», – написал Журавель.