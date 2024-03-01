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    • Журавель – о задержании Промеса: «У «Спартака» отпал головняк; там Квинси и место, куда его отправят»

    Журавель – о задержании Промеса: «У «Спартака» отпал головняк; там Квинси и место, куда его отправят»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался по задержанию спартаковца Квинси Промеса в ОАЭ.

    • В Нидерландах футболиста приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его элитная недвижимость в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

    «Зато настала определeнность. Дальше «Спартаку» жить без Промеса, а самому Промесу без свободы.

    Приговор был оглашeн в момент, когда сборы были в самом разгаре, Промес работал с командой в ОАЭ. Теперь многие говорят, что надо было сразу отправить Промеса в Москву. Но, насколько я знаю, сам игрок заверил клуб, что его юристы держат ситуацию под контролем. «Спартак» таким образом устранился, решив, что пусть будет как будет. Юристы у Квинси, видимо, такие же как и друзья в тех самых чатах. Ну значит, там парню и место, куда его сейчас отправят.

    У «Спартака» же один головняк отпал и, как это водится, появилось куча новых.

    Представляю, в каком психологическом состоянии сейчас Гильермо Абаскаль. Минус ведущий игрок, первый домашний матч на другом стадионе и старт в Петербурге», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    01.03.2024 14:07
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Pooodle
    1709292537
    А о чем думало спартаковское хрюководство? Позвонили узнать, можно ли привезти с собой беглого зулуса, которого разыскивает Интерпол и наслово поверили? Цыыырк
    Ответить
    NewLife
    1709292857
    Пздабол! Найдите интервью Журавеля у кромки поля с тренером Спартака Якином. Это все что надо знать об этом придурке.
    Ответить
    АЛЕКС 58
    1709293310
    Когда Свинси Промяса-барыгу посадят,все кто его защищал будут его обси..ать!
    Ответить
    Cleaner
    1709294840
    Какой у Спартака головняк? Спартак ГОРДИТСЯ тем, что УКРЫВАЕТ от наказания голландского НАРКОТОРГОВЦА и гопника...(((((((((((((((
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