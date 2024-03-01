Зарема рассказала, чем нынешнее руководство «Спартака» отличается от прошлого

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о текущей ситуации в клубе.
«Мы к стадиону, полю, команде, сотрудникам офиса относились как к личному и родному. А у них все корпоративное. В этом вся разница. У них корпоративные карточки, корпоративные ништяки и корпоративная безответственность», – сказала Салихова.
- 29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене».
- Из-за этого «Спартак» может провести домашний матч 20-го тура РПЛ с «Факелом» в «Лужниках» или на «Арене Химки».
- Вингер красно-белых Квинси Промес задержан в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.
- В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
- После 18 туров «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место.