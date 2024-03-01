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    • Зарема рассказала, чем нынешнее руководство «Спартака» отличается от прошлого

    Зарема рассказала, чем нынешнее руководство «Спартака» отличается от прошлого

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о текущей ситуации в клубе.

    «Мы к стадиону, полю, команде, сотрудникам офиса относились как к личному и родному. А у них все корпоративное. В этом вся разница. У них корпоративные карточки, корпоративные ништяки и корпоративная безответственность», – сказала Салихова.

    • 29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене».
    • Из-за этого «Спартак» может провести домашний матч 20-го тура РПЛ с «Факелом» в «Лужниках» или на «Арене Химки».
    • Вингер красно-белых Квинси Промес задержан в Дубае при попытке улететь вместе с командой в Россию.
    • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
    • После 18 туров «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2024 13:07
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    Комментарии (7)
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    SLADE2019
    1709290697
    С юмором бабенка. А по уму - хрен редьки не слаще.
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    NewLife
    1709291036
    Завистливая белиберда((
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    Pooodle
    1709291418
    О чем Свиноферма мелит? Какой нахрен стадион? Какое поле? Залог за хрюнделя-распространителя внесли, почти весь бюджет потрачен. На сдачу только смесители в тарасофской раздевалке поменять хватит
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    portero
    1709291772
    Похоже сейчас виноватых нет, а Федун бы вздрючил манагеров, кто это просрал, поди отчёт красивый написал об экономии, при мокращении штатов!!!!
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    Pooodle
    1709292679
    Слишком жирно будет оборзевшим хрякам Лужники на домашний матч подготовить.
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    DVOK68
    1709297333
    Во многом права.Добавлю,что у Федуна Абаскаль бы не проработал и полсезона,уволил со свистом и пинками,легко!И был бы прав.
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    andr45
    1709302761
    А вот при ненавистном для Рабинера, Генича, Губерниева, Кузьмича, Борзыкина и прочих газпромовских шелкоперов ФЕДУНЕ НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ БЫЛО. При нем был красавец стадион, прекрасная академия, замечательный музей истории клуба, одно из самых лучших в России футбольное поле.
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