Зарема рассказала, чем нынешнее руководство «Спартака» отличается от прошлого

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о текущей ситуации в клубе.

«Мы к стадиону, полю, команде, сотрудникам офиса относились как к личному и родному. А у них все корпоративное. В этом вся разница. У них корпоративные карточки, корпоративные ништяки и корпоративная безответственность», – сказала Салихова.