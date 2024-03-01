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    • Карпин объяснил, почему назвал состав сборной России до возобновления сезона

    Карпин объяснил, почему назвал состав сборной России до возобновления сезона

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил, что в составе команды на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем могут появиться футболисты, не включенные в расширенный состав.

    «По регламенту вызовы в национальные сборные необходимо направить в клубы за две недели. Именно по этой причине мы объявили расширенный список до стартового тура весенней части РПЛ. Финальный состав планируем объявить по итогам 20 тура. Возможно, в нем появятся и другие кандидаты, которых нет в этом списке, всего же будет вызвано около 25 полевых игроков. Сам сбор, в связи с переносом 21 тура, начнется 14-15 марта», – сказал Карпин.

    • Тренерский штаб сборной России включил 38 футболистов в расширенный состав национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Новогорске.
    • Сборная России сыграет два товарищеских матча в Москве – 21 марта с Сербией, а 25 марта – Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • С того момента национальная команда еще ни разу не играла со сборными из Европы или Южной Америки.
    • Чемпионат России после зимней паузы возобновится сегодня, 1 марта.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    01.03.2024 12:56
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