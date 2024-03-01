«Спартак» будет тренироваться в Санкт-Петербурге без Промеса

Сегодняшняя тренировка «Спартака» в манеже академии «Зенита» в Санкт-Петербурге пройдет без участия 32-летнего вингера Квинси Промеса. Сотрудников академии петербургской команды попросили ни с кем не контактировать по теме футболиста.

Вчера Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Футболист по-прежнему не может вылететь из Дубая в Санкт-Петербург.