«Спартак» будет тренироваться в Санкт-Петербурге без Промеса

Сегодняшняя тренировка «Спартака» в манеже академии «Зенита» в Санкт-Петербурге пройдет без участия 32-летнего вингера Квинси Промеса. Сотрудников академии петербургской команды попросили ни с кем не контактировать по теме футболиста.
Вчера Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Футболист по-прежнему не может вылететь из Дубая в Санкт-Петербург.
- В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
- 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге пройдет матч «Зенит» – «Спартак», который начнется в 19:30 по московскому времени.