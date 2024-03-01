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    • «Спартак» будет тренироваться в Санкт-Петербурге без Промеса

    «Спартак» будет тренироваться в Санкт-Петербурге без Промеса

    Сегодняшняя тренировка «Спартака» в манеже академии «Зенита» в Санкт-Петербурге пройдет без участия 32-летнего вингера Квинси Промеса. Сотрудников академии петербургской команды попросили ни с кем не контактировать по теме футболиста.

    Вчера Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Футболист по-прежнему не может вылететь из Дубая в Санкт-Петербург.

    • В Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Спартаковца хотят экстрадировать. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
    • 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге пройдет матч «Зенит»«Спартак», который начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: РИА Новости

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    01.03.2024 12:41
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    Комментарии (11)
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    Алексей З
    1709287730
    В Бомбе, что идиоты сидят ? Ну если Промес не вылетел из ОАЭ , наверно Спартак будет без него тренироваться, а как иначе ? О чём вы думаете ( если умеете) , когда такое выкладываете.
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    шахта Заполярная
    1709288269
    Промеса отпустят 2 марта в 19.30 по московскому времени.
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    NewLife
    1709291335
    Караул, не вылетел, потому что арестован (это твердят местные прокси админ ресурса), а по-моему даже для такого культового персонажа авиа компании не будут специально делать ночной рейс))
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    Plyash
    1709291376
    А что,есть альтернативные варианты?Как глупо...
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    Pooodle
    1709292228
    Промесу пора тренироваться голландскую феню болтать! Гыгыгы
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    Cleaner
    1709293144
    Спартак будет тренироваться в Санкт-Петербурге без Промеса? А что с Промесом? Зулус не хочет в Спартак возвращаться? И правильно делает. Уж ЛУЧШЕ В ТЮРЬМУ, чем назад в Тарасовку!!!...)))
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