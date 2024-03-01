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    • Абаскаль объяснил, почему «Спартак» отправился на матч с «Зенитом» раньше обычного

    Абаскаль объяснил, почему «Спартак» отправился на матч с «Зенитом» раньше обычного

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке к гостевому матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

    – Вы говорили, что не любите концентрироваться на одном конкретном сопернике. Но первый матч после паузы у «Спартака» сразу против «Зенита». Как не зациклиться на такой игре?

    – Одно другому не мешает. Мы имели почти 40 дней, и было бы странно полностью посвятить время только игре в Санкт-Петербурге, которая продлится 90 минут. Мы следовали четкому плану, согласно которому готовимся непосредственно к матчу на протяжении последней недели. Ребята уже очень хотят вернуться в Россию и играть. С мотивацией сейчас все в полном порядке.

    – Обычно команда летит на выездные матчи накануне игры, а сейчас делает это на день раньше.

    – Это связано с долгим перелетом из Дубая. В пятницу в Петербурге нас ждет тренировка на синтетическом покрытии. Дополнительный день поможет быть в лучшей форме.

    • Игра «Зенит»«Спартак» пройдет 2 марта и начнется в 19:30 мск.
    • Красно-белые прибыли в Санкт-Петербург 29 февраля.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    01.03.2024 11:57
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    Комментарии (3)
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    Pooodle
    1709291125
    Представляю, какие интересные баннеры будут висеть на стадионе на тему наркозулуса
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1709298069
    В Питере среди бичей покрутиться и привыкнуть к их запаху
    Ответить
    zigbert
    1709312095
    Лишний день подготовки будет не хуже.
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