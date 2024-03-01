Абаскаль объяснил, почему «Спартак» отправился на матч с «Зенитом» раньше обычного

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке к гостевому матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Вы говорили, что не любите концентрироваться на одном конкретном сопернике. Но первый матч после паузы у «Спартака» сразу против «Зенита». Как не зациклиться на такой игре?

– Одно другому не мешает. Мы имели почти 40 дней, и было бы странно полностью посвятить время только игре в Санкт-Петербурге, которая продлится 90 минут. Мы следовали четкому плану, согласно которому готовимся непосредственно к матчу на протяжении последней недели. Ребята уже очень хотят вернуться в Россию и играть. С мотивацией сейчас все в полном порядке.

– Обычно команда летит на выездные матчи накануне игры, а сейчас делает это на день раньше.

– Это связано с долгим перелетом из Дубая. В пятницу в Петербурге нас ждет тренировка на синтетическом покрытии. Дополнительный день поможет быть в лучшей форме.