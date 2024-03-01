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    • Руни назвал два клуба, которые хотел бы тренировать через 10 лет

    Руни назвал два клуба, которые хотел бы тренировать через 10 лет

    Бывший главный тренер «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингема» Уэйн Руни высказался о своих тренерских перспективах.

    «Тренировать «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон» – это цель. Это классная работа, которую хочется получить. Но это процесс, через эти этапы нужно пройти и вернуться на нужный путь. Хочу вернуться к тренерской работе, чтобы в ближайшие десять лет, надеюсь, оказаться в положении, когда я смогу претендовать на работу в таких клубах.

    Я точно хочу вернуться к работе тренером. Случившееся в «Бирмингеме» – это неудача, но я боец. Хочу вернуться. Быть уволенным – часть работы тренера. Вопрос в том, справишься ли ты с этим. У меня было время, чтобы подумать и сделать все, чтобы в следующий раз все сложилось хорошо», – сказал Руни.

    • Он выступал в «Манчестер Юнайтед» в 2004–2017 годах, а в «Эвертоне» в 2002–2004 и 2017–2018 годах.
    • Руни потренировал уже два клуба, в которых выступал в качестве игрока – «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».

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    Источник: ESPN

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    01.03.2024 09:25
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