Руни назвал два клуба, которые хотел бы тренировать через 10 лет

Бывший главный тренер «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингема» Уэйн Руни высказался о своих тренерских перспективах.
«Тренировать «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон» – это цель. Это классная работа, которую хочется получить. Но это процесс, через эти этапы нужно пройти и вернуться на нужный путь. Хочу вернуться к тренерской работе, чтобы в ближайшие десять лет, надеюсь, оказаться в положении, когда я смогу претендовать на работу в таких клубах.
Я точно хочу вернуться к работе тренером. Случившееся в «Бирмингеме» – это неудача, но я боец. Хочу вернуться. Быть уволенным – часть работы тренера. Вопрос в том, справишься ли ты с этим. У меня было время, чтобы подумать и сделать все, чтобы в следующий раз все сложилось хорошо», – сказал Руни.
- Он выступал в «Манчестер Юнайтед» в 2004–2017 годах, а в «Эвертоне» в 2002–2004 и 2017–2018 годах.
- Руни потренировал уже два клуба, в которых выступал в качестве игрока – «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».