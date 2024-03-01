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    «Лацио» – «Милан»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 1 марта

    В пятницу, 1 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Лацио» и «Милан». Матч пройдет в Риме, начало – в 22:45 (мск).

    «Лацио»

    Команда Маурицио Сарри находится на 8-м месте в чемпионате, набрав 40 очков. Римляне добыли 12 побед, 4 раза сыграли вничью (меньше только у «Интера») и потерпели 10 поражений, разница мячей 32:28.

    В предыдущем туре «Лацио» на выезде проиграл «Фиорентине» – 1:2.

    «Милан»

    «Милан» набрал 53 очка и занимает 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 13 пунктов. Подопечные Стефано Пиоли добыли 16 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 50:32 (больше забил только «Интер»).

    В прошлом туре «Милан» дома поделил очки с «Аталантой» – 1:1.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 30.09.23 «Милан» – «Лацио» – 2:0;
    • 06.05.23 «Милан» – «Лацио» – 2:0;
    • 24.01.23 «Лацио» – «Милан» – 4:0;
    • 24.04.22 «Лацио» – «Милан» – 1:2;
    • 12.09.21 «Милан» – «Лацио» – 2:0.

    • Прогноз на матч «Лацио» – «Милан»

    Мыслями римляне будут в ответной игре с «Баварией». Наш прогноз – П2 с коэффициентом 2.25.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2024 09:10
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