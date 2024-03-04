Пулишич получил угрозы после матча с «Лацио»

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич получил угрозы расправы в социальных сетях после гостевого матча 27-го тура Серии А с «Лацио» (1:0).

Американец опубликовал фотографию своей команды, празднующей победу, под которой пользователи написали множество оскорбительных комментариев.

По ходу матча Пулишич был вовлечен в два из трех удалений, заработанных римлянами. Лука Пеллегрини получил две желтые карточки за фолы на вингере «Милана». Маттео Гендузи получил прямую красную за реакцию на фол, совершенный Пулишичем.