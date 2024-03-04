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    Пулишич получил угрозы после матча с «Лацио»

    Вингер «Милана» Кристиан Пулишич получил угрозы расправы в социальных сетях после гостевого матча 27-го тура Серии А с «Лацио» (1:0).

    Американец опубликовал фотографию своей команды, празднующей победу, под которой пользователи написали множество оскорбительных комментариев.

    По ходу матча Пулишич был вовлечен в два из трех удалений, заработанных римлянами. Лука Пеллегрини получил две желтые карточки за фолы на вингере «Милана». Маттео Гендузи получил прямую красную за реакцию на фол, совершенный Пулишичем.

    • Пулишич перешел в «Милан» из «Челси» летом прошлого года.
    • В этом сезоне он провел 36 матчей за клуб и забил 9 голов.

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    Источник: ESPN

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    04.03.2024 08:19
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