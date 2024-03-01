Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Абаскаль рассказал об адаптации Угальде

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о единственном новичке клуба зимой нападающем Манфреде Угальде.

    – Этой зимой в команде появился один новый игрок – Манфред Угальде, который уже успел забить несколько мячей и сделать голевые передачи. Как оцените его адаптацию?

    – Манфред органично и быстро вписывается в команду. И это говорит о том, что команда в целом растет и прибавляет. Ребята принимают новые вызовы и конкуренцию. И речь не только об Угальде. Работа здесь была полезна и для тех игроков, которые пришли к нам прошлым летом, ведь тогда времени на адаптацию у них было меньше.

    – Такая точечная трансферная кампания вас удовлетворила?

    – Безусловно. Мы хотели получить футболиста именно на эту позицию. Его качества нам полностью подходят. Перед тем как приобрести Манфреда, была проделана большая работа. Линия нападения, где у нас уже были Квинси Промес, Саша Соболев и Миша Игнатов, теперь полностью укомплектована.

    • 21-летний Угальде зимой подписал контракт со «Спартаком» на 4,5 года.
    • Сумма его трансфера из «Твенте» составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

    Новости по теме
    Черчесов высказался о ситуации с Промесом
    Снейдер поддержал Промеса 6
    Аршавин объяснил, почему новичок «Зенита» Педро не вышел в основе на матч со «Спартаком» 3
    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2024 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+