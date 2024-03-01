Абаскаль рассказал об адаптации Угальде

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о единственном новичке клуба зимой нападающем Манфреде Угальде.

– Этой зимой в команде появился один новый игрок – Манфред Угальде, который уже успел забить несколько мячей и сделать голевые передачи. Как оцените его адаптацию?

– Манфред органично и быстро вписывается в команду. И это говорит о том, что команда в целом растет и прибавляет. Ребята принимают новые вызовы и конкуренцию. И речь не только об Угальде. Работа здесь была полезна и для тех игроков, которые пришли к нам прошлым летом, ведь тогда времени на адаптацию у них было меньше.

– Такая точечная трансферная кампания вас удовлетворила?

– Безусловно. Мы хотели получить футболиста именно на эту позицию. Его качества нам полностью подходят. Перед тем как приобрести Манфреда, была проделана большая работа. Линия нападения, где у нас уже были Квинси Промес, Саша Соболев и Миша Игнатов, теперь полностью укомплектована.