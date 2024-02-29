Быстров уверен, что Джикия не усилит «Зенит»: «Я смотрю футбол глазами, а не жопой»

Владимир Быстров ответил, смог бы капитан «Спартака» Георгий Джикия стать усилением для «Зенита».

«Джикия не усилил бы «Зенит». Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент.

При этом и другие футболисты «Спартака» пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав. Для меня это тоже странно.

Хотя что странно – Абаскалю привозят футболистов, и он должен их ставить. Есть агентские игры», – считает Быстров.