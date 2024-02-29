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  • Быстров уверен, что Джикия не усилит «Зенит»: «Я смотрю футбол глазами, а не жопой»

Быстров уверен, что Джикия не усилит «Зенит»: «Я смотрю футбол глазами, а не жопой»

29 февраля 2024, 16:16
10

Владимир Быстров ответил, смог бы капитан «Спартака» Георгий Джикия стать усилением для «Зенита».

«Джикия не усилил бы «Зенит». Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент.

При этом и другие футболисты «Спартака» пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав. Для меня это тоже странно.

Хотя что странно – Абаскалю привозят футболистов, и он должен их ставить. Есть агентские игры», – считает Быстров.

  • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
  • В этом сезоне центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир Джикия Георгий
Комментарии (10)
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Александр-Каратеев-yandex
1709213705
Странно? А мы думали что Вова-крысеныш всё делает только задним местом.
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Купа Купыч
1709214003
У тебя жопа вместо головы.
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...уефан
1709214437
...Вовка, хоть и дурковатый, но по сути прав... После первого ковидного года у многих спортсменов необъяснимые спады... У Джикии это началось ещё до Абаскаля. Так что Абаскаль не застал Джикию образца 17-20 годов...
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DOCTOR PENALTY
1709214978
Вова не смотрит футбол жопой - он жопой чует. )
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alp
1709215452
джикия слишком медленный..
Ответить
subbotaspartak
1709217016
Я смотрю футбол глазами, а не жопой,....а где у тебя глаза?
Ответить
ySS
1709220334
Глазами...жопой...чем хочешь, тем и смотри) Только вот сколько было их, спи...женых у других клубов и не усиливших...
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dragoff
1709220929
Ж0пой ты рожден, Володенька
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ss21
1709226132
Все по делу.
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