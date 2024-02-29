Быстров уверен, что Джикия не усилит «Зенит»: «Я смотрю футбол глазами, а не жопой»

Владимир Быстров ответил, смог бы капитан «Спартака» Георгий Джикия стать усилением для «Зенита».
«Джикия не усилил бы «Зенит». Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент.
При этом и другие футболисты «Спартака» пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав. Для меня это тоже странно.
Хотя что странно – Абаскалю привозят футболистов, и он должен их ставить. Есть агентские игры», – считает Быстров.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- В этом сезоне центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
- Его контракт с клубом истекает 30 июня.
Источник: Sport24