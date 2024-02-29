«Манчестер Юнайтед» может заплатить более 100 миллионов за 2 игроков «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить состав сразу двумя футболистами из другого клуба АПЛ.

Речь идет о Майкле Олисе и Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

За обоих игроков «МЮ» придется заплатить более 100 миллионов фунтов.