«Манчестер Юнайтед» может заплатить более 100 миллионов за 2 игроков «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить состав сразу двумя футболистами из другого клуба АПЛ.
Речь идет о Майкле Олисе и Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».
За обоих игроков «МЮ» придется заплатить более 100 миллионов фунтов.
- 22-летний Олисе – правый вингер. Статистика в этом сезоне: 11 матчей, 6 голов, 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 50 млн евро.
- 25-летний Эзе – атакующий полузащитник. Статистика в этом сезоне: 20 матчей, 5 голов, 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 48 млн евро.
Источник: твиттер Экрема Конура