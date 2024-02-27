Игнатов: «Весь «Спартак» работает на адаптацию Угальде»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о своем партнере Манфреде Угальде.

«В «Спартаке» ещe не было такого форварда? Манфред – нападающий другого плана. Маленького роста, коренастый, быстрый, очень техничный и с хорошим первым касанием. Он знает, в какую зону уйти, не жадный, отдаeт пас и хорошо понимает игру.

Мы постараемся ему помочь адаптироваться, чтобы он приносил больше пользы. Но он очень квалифицированный футболист, который будет приносить много пользы команде и забивать голы. Все работают на его адаптацию. Манфред и сам прекрасно справляется, уже забивает очень красивые голы», – сказал Игнатов.