Аршавин объяснил, почему не спросил у Путина про Fan ID

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин ответил, почему не задал президенту Владимиру Путину вопрос про Fan ID. Их встреча состоялась на прошлой неделе.

Андрей Аршавин надеется на создание российского аналога футбольного симулятора FIFA.

С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Это случилось в Казани.

«Почему я не спросил у Владимира Путина про Fan ID? Еще раз говорю: FIFA – это FIFA. Про Fan ID спросит тот, кто будет разговаривать про футбол один на один», – сказал Аршавин.

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