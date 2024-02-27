Аршавин объяснил, почему не спросил у Путина про Fan ID

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин ответил, почему не задал президенту Владимиру Путину вопрос про Fan ID. Их встреча состоялась на прошлой неделе.
- Андрей Аршавин надеется на создание российского аналога футбольного симулятора FIFA.
- С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
- Это случилось в Казани.
«Почему я не спросил у Владимира Путина про Fan ID? Еще раз говорю: FIFA – это FIFA. Про Fan ID спросит тот, кто будет разговаривать про футбол один на один», – сказал Аршавин.
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Источник: «РБ Спорт»