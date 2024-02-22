Аршавина заподозрили в лицемерии на почве обращения к Путину

Футбольный агент Антон Смирнов задал вопрос Андрею Аршавину на фоне его обращения к президенту России Владимиру Путину.

Андрей Аршавин надеется на создание российского аналога футбольного симулятора FIFA.

С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

Это случилось накануне в Казани.

«Я вот вопрос хотел задать Аршавину: Андрей, ты вот говорил, что вопрос по Fan ID можно Путину задать на прямой линии. Но вчера ты оказался рядом и задал вопрос... про симулятор. Умно, ничего не скажешь. Это же главная проблема в российском футболе», – иронично написал Смирнов.