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    • Аршавина заподозрили в лицемерии на почве обращения к Путину

    Аршавина заподозрили в лицемерии на почве обращения к Путину

    Футбольный агент Антон Смирнов задал вопрос Андрею Аршавину на фоне его обращения к президенту России Владимиру Путину.

    • Андрей Аршавин надеется на создание российского аналога футбольного симулятора FIFA.
    • С соответствующей просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
    • Это случилось накануне в Казани.

    «Я вот вопрос хотел задать Аршавину: Андрей, ты вот говорил, что вопрос по Fan ID можно Путину задать на прямой линии. Но вчера ты оказался рядом и задал вопрос... про симулятор. Умно, ничего не скажешь. Это же главная проблема в российском футболе», – иронично написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    22.02.2024 20:29
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    Комментарии (37)
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    qwertyйцукен
    1708626452
    Млять во.йна ж идет.Сотни тыщ убитых, раненых.А аршавина с путиным только это и занимает.
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    BRO_football
    1708629603
    Ну так мероприятие в Казани было посвящено играм. Поэтому и вопрос задали об играх. Всё просто! Но Аршавин всё равно дурак. Зачем у Путина всякий бред спрашивать? Надо - делайте! Он всё равно денег на эту ерунду не даст. Есть дела и поважнее.
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    Krics
    1708630451
    Надо было в Арсенале уборщиком оставить,ихмо.
    Ответить
    VVM1964
    1708631094
    А вот какой НАДО было задать - такой и задан был ! )))
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    fakeid
    1708636324
    кстати, да. но это из той же серии, что и у дудя, когда он спрашивал шнура "оказавшись перед путиным..". тот выдал что-то совсем не демократичное. а когда реально перед ним оказался - спросил какую-то херню.
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    Lilipyt
    1708644638
    Если даже брать в серьёз его идею и думать о создании конкурента EA Football. То, должны сойтись множество успехов: устойчивая и нарастающая фанатская база; серьезная защита от взлома; лицензии стадионов, клубов, игроков и лиг со сборными. Такие проекты окупаются только за счет мирового потребления, а не отдельного региона. Потому что, чтобы дойти до уровня EAF нужно потратить колоссальные затраты. При том, что ЕА каждый год обновляет и улучшает игровой процесс. Где над игрой работают не только гейм дизайнеры, но и нанятый персонал из бывших футболистов, которые бегают в специальных костюмах с датчиками, чтобы оцифровать движения с мячом и перенести в игру. Если бы об этом заговорили 15 лет назад то пободаться можно было в игровом процессе,
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    Oldtrafford83
    1708665973
    Андрея заподозрили в слабоумии, причём уже давно))
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    SLADE2019
    1708667769
    И хотел спросить ересь, и спросил не лучше. Неужели мы будем, даже по таким вопросам надеяться на Президента?
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    моэм
    1708670969
    К нормальному человеку претензия адекватна , но не к футболисту , которые мало того недалёкого ума , да ещё их постоянно били по голове локтями , ногами , а кто нибудь знает что такое получить мокрым мячом в голову ?....то то же , он просто забыл или перепутал и поэтому обвинять его просто глупо , а надо бы пожалеть нездорово- больного человека .
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    portero
    1708671112
    Смирнов не знает что вопросы согласовывают заранее.... а чтоб вывалить своё, надо иметь яйца стальные и быть готовым что придушат доходы как минимум...
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