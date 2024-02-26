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    • В Кремле ответили, посетит ли Путин матчи сборной России с Сербией и Парагваем

    В Кремле ответили, посетит ли Путин матчи сборной России с Сербией и Парагваем

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не исключил, что глава государства побывает на мартовских играх национальной сборной.

    «Еще не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России по футболу, все будет зависеть от рабочего графика», – сказал Песков.

    • Россия примет Сербию 21 марта, а Парагвай – 25 марта.
    • Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.
    • Россияне впервые сыграют с соперниками из Европы и Южной Америки после отстранения в феврале 2022 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    26.02.2024 23:56
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    Комментарии (4)
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    AZ
    1708999232
    У него вообще бесполезно что то спрашивать, он всегда ни черта не знает
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    Дядя Серёжа
    1709011668
    А оно ему надо?
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