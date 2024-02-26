В Кремле ответили, посетит ли Путин матчи сборной России с Сербией и Парагваем

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не исключил, что глава государства побывает на мартовских играх национальной сборной.

«Еще не знаю, посетит ли Владимир Путин товарищеские матчи сборной России по футболу, все будет зависеть от рабочего графика», – сказал Песков.