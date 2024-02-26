Осинькин раскрыл детали стажировки Дзагоева в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о недавнем пребывании Алана Дзагоева в самарском клубе.

Экс-футболист проходил стажировку в январе-феврале.

Сейчас Дзагоев стажируется в спортивном блоке ЦСКА.

«Я знаком с ним c 1999 года. Наверное, я для него дважды первый тренер: и как тренер в детско‑юношеском футболе, и первые два года в профессиональном футболе – в Тольятти.

Ему сейчас второй раз в жизни надо найти дорожку, где он будет счастлив и успешен. По‑другому он работать, наверное, уже не сможет.

Он был внутри команды на стажировках. Редко такое бывает, но мы допускали его везде. Конечно, Алану я отказать не мог. Те две недели, которое он у нас провел, надеюсь, в чем‑то ему помогли», – сказал Осинькин.