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    • Осинькин раскрыл детали стажировки Дзагоева в «Крыльях Советов»

    Осинькин раскрыл детали стажировки Дзагоева в «Крыльях Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о недавнем пребывании Алана Дзагоева в самарском клубе.

    • Экс-футболист проходил стажировку в январе-феврале.
    • Сейчас Дзагоев стажируется в спортивном блоке ЦСКА.

    «Я знаком с ним c 1999 года. Наверное, я для него дважды первый тренер: и как тренер в детско‑юношеском футболе, и первые два года в профессиональном футболе – в Тольятти.

    Ему сейчас второй раз в жизни надо найти дорожку, где он будет счастлив и успешен. По‑другому он работать, наверное, уже не сможет.

    Он был внутри команды на стажировках. Редко такое бывает, но мы допускали его везде. Конечно, Алану я отказать не мог. Те две недели, которое он у нас провел, надеюсь, в чем‑то ему помогли», – сказал Осинькин.

    • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
    • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
    • После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».
    • Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2024 22:10
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