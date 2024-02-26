Дзагоев проходит стажировку в ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о прохождении Аланом Дзагоевым стажировки в клубе.
«Алан Дзагоев сейчас проходит стажировку в спортивном блоке ЦСКА: скаутинг, анализ данных с помощью наших современных инструментов.
Видно, что Алану очень нравится, и мы конечно рады такой вовлеченности со стороны нашей легенды», – сказал Брейдо.
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
- После ухода из московского клуба полузащитник поиграл за «Рубин» и греческую «ПАС Ламию».
- Футболист закончил карьеру в ноябре в 33-летнем возрасте.