Дзагоев проходит стажировку в ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о прохождении Аланом Дзагоевым стажировки в клубе.

«Алан Дзагоев сейчас проходит стажировку в спортивном блоке ЦСКА: скаутинг, анализ данных с помощью наших современных инструментов.

Видно, что Алану очень нравится, и мы конечно рады такой вовлеченности со стороны нашей легенды», – сказал Брейдо.