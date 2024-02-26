Стало известно, что грозит Роналду за неприличный жест в адрес фанатов

В Саудовской Аравии обсуждают возможное наказание для Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» накануне победил «Аль-Шабаб» со счетом 3:2.

По окончании гостевого матча Роналду ответил на провокацию фанатов, которые скандировали фамилию Лионеля Месси.

Он помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Есть версия, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.

Вероятно, 39-летнего Роналду дисквалифицируют на два матча саудовской лиги.

Также ему грозит денежный штраф, размер которого пока неизвестен.