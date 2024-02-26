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    • Стало известно, что грозит Роналду за неприличный жест в адрес фанатов

    Стало известно, что грозит Роналду за неприличный жест в адрес фанатов

    В Саудовской Аравии обсуждают возможное наказание для Криштиану Роналду.

    • «Аль-Наср» накануне победил «Аль-Шабаб» со счетом 3:2.
    • По окончании гостевого матча Роналду ответил на провокацию фанатов, которые скандировали фамилию Лионеля Месси.
    • Он помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
    • Есть версия, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.

    Вероятно, 39-летнего Роналду дисквалифицируют на два матча саудовской лиги.

    Также ему грозит денежный штраф, размер которого пока неизвестен.

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    Источник: Daily Mail

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    26.02.2024 20:48
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    Комментарии (3)
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    Bez Imeni
    1708975283
    тема так и не раскрыта, что же грозит Роналду?
    Ответить
    russkiisergei
    1708984389
    получается гном удовлетворяет Роналду орально?
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    Plyash
    1708986469
    Криш яйца проветривал,у зрителей веер спрашивал,только и всего.
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