Стало известно, что грозит Роналду за неприличный жест в адрес фанатов

В Саудовской Аравии обсуждают возможное наказание для Криштиану Роналду.
- «Аль-Наср» накануне победил «Аль-Шабаб» со счетом 3:2.
- По окончании гостевого матча Роналду ответил на провокацию фанатов, которые скандировали фамилию Лионеля Месси.
- Он помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
- Есть версия, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.
Вероятно, 39-летнего Роналду дисквалифицируют на два матча саудовской лиги.
Также ему грозит денежный штраф, размер которого пока неизвестен.