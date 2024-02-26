Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Брентфорда», 26-й тур АПЛ «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Агер, Зума, Цоуфал, Альварес, Уорд-Проус, Кудус, Соучек, Боуэн, Антонио.

Главный тренер: Дэвид Мойес

«Брентфорд»: Флеккен, Айер, Бен Ми, Занка, Регилон, Янельт, Нергор, Ониика, Расмуссен, Висса, Тони.

Главный тренер: Томас Франк

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Брентфорд»