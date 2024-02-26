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    • «Вест Хэм» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024

    «Вест Хэм» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Брентфорда», 26-й тур АПЛ «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Агер, Зума, Цоуфал, Альварес, Уорд-Проус, Кудус, Соучек, Боуэн, Антонио.

    Главный тренер: Дэвид Мойес

    «Брентфорд»: Флеккен, Айер, Бен Ми, Занка, Регилон, Янельт, Нергор, Ониика, Расмуссен, Висса, Тони.

    Главный тренер: Томас Франк

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Брентфорд»

    «Вест Хэм» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.02.2024 10:10
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