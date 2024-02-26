Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 26 февраля

    «Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 26 февраля

    Вечером 26 февраля на «Лондон Стэдиум» состоится дерби «Вест Хэм» – «Брентфорд». Встреча пройдет в рамках 26 тура английской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» переживает серьезнейший кризис. У команды ни одной (!) победы в 2024 году. Более того, в последних трех турах «Вест Хэм» потерпел три поражения с общим счетом 0:11. При этом руководство клуба предложило новый контракт тренеру Дэвиду Мойесу. Шотландец публично заявил о том, что примет решение о будущем после того, как завершится кампания 2023/2024.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» также не может похвастать выдающимися результатами. Подопечные Томаса Франка идут 14 в АПЛ. Всего лишь пять очков отделяют команду из Западного Лондона от зоны вылета в Чемпионшип.

    Личные встречи

    Последние три дерби между «Вест Хэмом» и «Брентфордом» завершились следующим образом:

    • 04.11.2023 «Брентфорд» – «Вест Хэм» 3:2
    • 14.05.2023 «Брентфорд» – «Вест Хэм» 2:0
    • 07.01.2023 «Брентфорд» – «Вест Хэм» 0:1

    Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Брентфорд»

    Обе команды испытывают весьма ощутимые проблемы в обороне. В то же время и у Мойеса, и у Франка есть кому атаковать. Предлагаем выбрать ставку на обмен голами (1,55).

    Новости по теме
    «Вест Хэм» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2024 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+