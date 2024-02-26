Вечером 26 февраля на «Лондон Стэдиум» состоится дерби «Вест Хэм» – «Брентфорд». Встреча пройдет в рамках 26 тура английской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» переживает серьезнейший кризис. У команды ни одной (!) победы в 2024 году. Более того, в последних трех турах «Вест Хэм» потерпел три поражения с общим счетом 0:11. При этом руководство клуба предложило новый контракт тренеру Дэвиду Мойесу. Шотландец публично заявил о том, что примет решение о будущем после того, как завершится кампания 2023/2024.

«Брентфорд»

«Брентфорд» также не может похвастать выдающимися результатами. Подопечные Томаса Франка идут 14 в АПЛ. Всего лишь пять очков отделяют команду из Западного Лондона от зоны вылета в Чемпионшип.

Личные встречи

Последние три дерби между «Вест Хэмом» и «Брентфордом» завершились следующим образом:

04.11.2023 «Брентфорд» – «Вест Хэм» 3:2

14.05.2023 «Брентфорд» – «Вест Хэм» 2:0

07.01.2023 «Брентфорд» – «Вест Хэм» 0:1

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Брентфорд»

Обе команды испытывают весьма ощутимые проблемы в обороне. В то же время и у Мойеса, и у Франка есть кому атаковать. Предлагаем выбрать ставку на обмен голами (1,55).