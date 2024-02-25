Зарема назвала игрока «Спартака», которого «гнобят»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поддержала решение защитника Павла Маслова никуда не уходить из клуба.

У Маслова зимой были варианты уехать в Армению или Сербию.

«В «Спартаке» всегда надо кого-то гнобить футбольной общественности. Место Коли Рассказова теперь занял Маслов. С точки зрения бизнеса, он все сделал правильно, с футбольной – тоже. Он же не в «Крылья Советов» не ушел к грамотному тренеру, который запускает и перезапускает карьеры. С учетом реалий, в которых оказался российский футбол, уходить в чемпионат, который еще хуже нашего, так себе перспектива для перезапуска карьеры. В «Спартаке» медицинская служба, диагностика, реабилитологи.

Может ли другой клуб предоставить аналогичные условия? Гнобить игрока, что не разгрузил своим уходом зарплатную ведомость, тоже дико. У них неспортивных расходов столько в день, как годовая зарплата Маслова, не говоря уже о зарплате Бальде, Эшуорта и тому подобных. Маслов оказался в сложной ситуации, из-за ковида не смог получить в полном объеме своевременно медицинскую помощь. Он не тунеядец, каким пытаются его выставить. Череда неудач. Если его отдать в неправильный клуб с неграмотными физиотерапевтами и тренерами по физической подготовке, то он может вообще закончить с футболом. Игрок это понимает,и правильно поступает, оставшись в «Спартаке», – сказала Зарема.