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    Зарема назвала игрока «Спартака», которого «гнобят»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поддержала решение защитника Павла Маслова никуда не уходить из клуба.

    • У Маслова зимой были варианты уехать в Армению или Сербию.

    «В «Спартаке» всегда надо кого-то гнобить футбольной общественности. Место Коли Рассказова теперь занял Маслов. С точки зрения бизнеса, он все сделал правильно, с футбольной – тоже. Он же не в «Крылья Советов» не ушел к грамотному тренеру, который запускает и перезапускает карьеры. С учетом реалий, в которых оказался российский футбол, уходить в чемпионат, который еще хуже нашего, так себе перспектива для перезапуска карьеры. В «Спартаке» медицинская служба, диагностика, реабилитологи.

    Может ли другой клуб предоставить аналогичные условия? Гнобить игрока, что не разгрузил своим уходом зарплатную ведомость, тоже дико. У них неспортивных расходов столько в день, как годовая зарплата Маслова, не говоря уже о зарплате Бальде, Эшуорта и тому подобных. Маслов оказался в сложной ситуации, из-за ковида не смог получить в полном объеме своевременно медицинскую помощь. Он не тунеядец, каким пытаются его выставить. Череда неудач. Если его отдать в неправильный клуб с неграмотными физиотерапевтами и тренерами по физической подготовке, то он может вообще закончить с футболом. Игрок это понимает,и правильно поступает, оставшись в «Спартаке», – сказала Зарема.

    • «Спартак» купил Маслова у «Тюмени» за 70 тысяч евро в 2018 году.
    • У Павла за москвичей 70 матчей, гол, 4 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.02.2024 18:42
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    Комментарии (10)
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    ...уефан
    1708875941
    ...яплакаль)...
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    ...уефан
    1708876076
    ...мне, когда у Спартака нет игры и желания играть, хочется разогнать их всех нах...
    Ответить
    ...уефан
    1708876218
    ...а когда они влетели Зениту 7-1, хотел, чтобы ещё столько отгрузили...
    Ответить
    ...уефан
    1708876294
    ...пусть в этой жизни всё не так... ...но мы болеем за СПАРТАК!!!...
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    VVM1964
    1708877682
    И что теперь ??? Ну вот пусть поднимается по новой из Спартак-2 ... Сможет - молодец, ну а не сможет -...
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    NewLife
    1708877977
    Зарема, тебе осталось его в свою семью взять приемным сыном, а в Спартаке пусть играют сильнейшие, а таким валенкам, как Маслов и Денисов лучше подобрать команду по проще.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708881122
    Не знаю за Маслова, а вот над дельфином угорает вся общественность. Дубоватый игрочишка с улыбкой дауна на лице. Гыгыгы
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    Georgy-Gappoev-vkontakte
    1709007460
    Оставаясь в пищевике,любой человек губит свою жизнь - медики.
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