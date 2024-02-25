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    Черчесов объяснил разницу между Месси и Роналду

    Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Как тренер я думаю о том, кто мне может помочь. Если надо внести красок – Месси, дисциплины – Роналду. Оба – великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья», – сказал тренер.

    • У Месси 8 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
    • Оба в 2023 году перестали играть в Европе.
    • Роналду – лучший бомбардир 2023 года.

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    Источник: ТАСС

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    25.02.2024 17:20
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