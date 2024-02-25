Черчесов объяснил разницу между Месси и Роналду

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Как тренер я думаю о том, кто мне может помочь. Если надо внести красок – Месси, дисциплины – Роналду. Оба – великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья», – сказал тренер.
- У Месси 8 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
- Оба в 2023 году перестали играть в Европе.
- Роналду – лучший бомбардир 2023 года.
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