Черчесов объяснил разницу между Месси и Роналду

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Как тренер я думаю о том, кто мне может помочь. Если надо внести красок – Месси, дисциплины – Роналду. Оба – великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья», – сказал тренер.

У Месси 8 «Золотых мячей», у Роналду – 5.

Оба в 2023 году перестали играть в Европе.

Роналду – лучший бомбардир 2023 года.

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