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    • «Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    «Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ньюкасла», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Кивер, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартинелли, Троссард.

    Главный тренер: Микель Артета

    «Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Шер, Бюрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Майли, Гордон, Барнс, Алмирон.

    Главный тренер: Эдди Хау

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Ньюкасл»

    «Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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