Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Ньюкасла», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Кивер, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартинелли, Троссард.

Главный тренер: Микель Артета

«Ньюкасл»: Дубравка, Триппьер, Ботман, Шер, Бюрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Майли, Гордон, Барнс, Алмирон.

Главный тренер: Эдди Хау

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Ньюкасл»