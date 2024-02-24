24 февраля на стадионе «Эмирейтс» состоится поединок 26 тура АПЛ. «Арсенал» будет принимать «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Арсенал»

На неделе «Арсенал» без особого успеха стартовал в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Микеля Артеты на выезде уступили «Порту» (0:1), получив гол в самой концовке встречи. Что касается ситуации в АПЛ, то «Арсенал» выиграл все (!) матчи Премьер-Лиги в 2024 календарном году.

«Ньюкасл»

Команда Эдди Хау выглядит не так ярко, как во время прошлой кампании и занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Впрочем, следует заметить, что на протяжении всего сезона у «Ньюкасла» регулярно наблюдаются большие проблемы с кадрами. Лазарет клуба с «Сент-Джеймс Парк» регулярно переполнен, к тому же длительную дисквалификацию отбывает хавбек Сандро Тонали.

Личные встречи

Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Ньюкасл»

«Арсеналу» непросто даются игры с «Ньюкаслом». Нечто подобное может произойти и сейчас. Рекомендованная ставка: «победа «Ньюкасла» с форой +1,5» (1,82).