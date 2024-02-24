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    • «Арсенал» – «Ньюкасл»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 24 февраля

    «Арсенал» – «Ньюкасл»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 24 февраля

    24 февраля на стадионе «Эмирейтс» состоится поединок 26 тура АПЛ. «Арсенал» будет принимать «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Арсенал»

    На неделе «Арсенал» без особого успеха стартовал в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Микеля Артеты на выезде уступили «Порту» (0:1), получив гол в самой концовке встречи. Что касается ситуации в АПЛ, то «Арсенал» выиграл все (!) матчи Премьер-Лиги в 2024 календарном году.

    «Ньюкасл»

    Команда Эдди Хау выглядит не так ярко, как во время прошлой кампании и занимает лишь восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Впрочем, следует заметить, что на протяжении всего сезона у «Ньюкасла» регулярно наблюдаются большие проблемы с кадрами. Лазарет клуба с «Сент-Джеймс Парк» регулярно переполнен, к тому же длительную дисквалификацию отбывает хавбек Сандро Тонали.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка команд завершились следующим образом:

    • 04.11.2023 «Ньюкасл» – «Арсенал» 1:0
    • 07.05.2023 «Ньюкасл» – «Арсенал» 0:2
    • 03.01.2023 «Арсенал» – «Ньюкасл» 0:0

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Ньюкасл»

    «Арсеналу» непросто даются игры с «Ньюкаслом». Нечто подобное может произойти и сейчас. Рекомендованная ставка: «победа «Ньюкасла» с форой +1,5» (1,82).

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    «Арсенал» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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