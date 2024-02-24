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    • «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Фулхэма», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Магуайр, Варан, Далот, Фернандеш, Каземиро, Майну, Рэшфорд, Гарначо, Форсон.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Хетафе»: Лено, Басси, Адарабиойо, Кастань, Робинсон, Рид, Уилсон, Перейра, Ивоби, Лукич, Муниз.

    Главный тренер: Марку Силва

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Хетафе»

    «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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