Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Фулхэма», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделeф, Магуайр, Варан, Далот, Фернандеш, Каземиро, Майну, Рэшфорд, Гарначо, Форсон.

Главный тренер: Эрик тен Хаг

«Хетафе»: Лено, Басси, Адарабиойо, Кастань, Робинсон, Рид, Уилсон, Перейра, Ивоби, Лукич, Муниз.

Главный тренер: Марку Силва