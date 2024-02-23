За показ мартовских матчей сборной России борются три телеканала

До сих пор неизвестно, кто будет транслировать игры сборной России с Сербией и Парагваем.

За показ мартовских товарищеских матчей национальной команды борются три телеканала: «Матч ТВ», Первый канал и еще один неназванный.

Правами на трансляции владеет компания «Телеспорт». Решение, вероятно, будет принято на следующей неделе.