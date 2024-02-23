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    • За показ мартовских матчей сборной России борются три телеканала

    За показ мартовских матчей сборной России борются три телеканала

    До сих пор неизвестно, кто будет транслировать игры сборной России с Сербией и Парагваем.

    За показ мартовских товарищеских матчей национальной команды борются три телеканала: «Матч ТВ», Первый канал и еще один неназванный.

    Правами на трансляции владеет компания «Телеспорт». Решение, вероятно, будет принято на следующей неделе.

    • Россия примет Сербию 21 марта, а Парагвай – 25 марта.
    • Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.
    • Россияне впервые сыграют с соперниками из Европы и Южной Америки после отстранения в феврале 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    AtticusFinch
    1708697061
    Прям борются ...1-1 и 0-0 показать)))
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    ВетеR
    1708701529
    каналы Эритреи, Венесуэлы и С.Кореи ???
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1708703382
    Эта борьба будет поинтереснее чем предстоящие матчи)))
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