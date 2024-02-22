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    Анри поддержал Хави и сравнил его с Гвардиолой

    Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри поговорил с нынешним главным тренером «блауграны» Хави в эфире CBS Sports Golazo после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

    «Я удивлен проделанной тобой работой. Мне все равно, что говорят люди. Ты выиграл Ла Лигу, так что гордись. Я тебя знаю.

    Я очень горжусь, что делил поле с тобой. Ты многому меня научил в «Барсе». Я всегда буду помнить тот день, когда ты заткнул меня и сказал: «Говорить будешь, когда выиграешь что-нибудь с «Барселоной», и тогда ты поймешь, что значит этот клуб». Так что спасибо тебе за это.

    Для меня твой мозг – на втором месте. Думаю, из тех, кого я знаю, только Пеп [Гвардиола] выше тебя с точки зрения того, как ты видишь футбол.

    Поэтому я надеюсь, что ты скоро вернешься, и мы очень скоро увидим тебя за работой. Я знаю, что у тебя впереди еще сезон и все такое, но ты знаешь, о чем я говорю, поэтому, пожалуйста, возвращайся побыстрее», – сказал Анри.

    «Тити, я очень ценю твои слова. Ты знаешь, я очень тебя люблю, ты оказал большое влияние на «Барсу» и ты нам очень помог. Ты прекрасный друг», – ответил Хави.

    • Хави уйдет с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.
    • Под его руководством клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Испании в 2023 году.
    • Анри играл вместе с Хави в «Барселоне» в 2007–2010 годах.

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    Источник: Barca Universal

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