Зобнин оценил лидерские качества Промеса и игру Угальде

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги товарищеского матча с «Астаной» (4:0).

«Всегда хочется большего. Хорошо, что крупно выиграли, сыграли «на ноль», но все равно есть моменты, которые необходимо улучшать. У нас еще есть время, чтобы это поправить.

Это была наша последняя игра на сборе. Так что она стала финальным тестом. Поэтому нужно было действовать уже приблизительно так, как это должно быть в официальных матчах. Так, в принципе, и получилось.

Хет-трик Квинси [Промеса]? Он не устает от футбола, тренируется и играет с радостью, большим желанием и агрессией. Это наш лидер. Спасибо ему за это.

Что касается новичка, Манфреда [Угальде], то по игровым качествам это тот, кто нам нужен. Агрессия, постоянный прессинг. Он нам в любом случае поможет. С адаптацией никаких проблем нет. Улыбчивый парень, со всеми общается. Мы ему помогаем – и иностранцы, и российские ребята.

Сейчас будем с полной концентрацией готовиться непосредственно к «Зениту», – сказал Зобнин.