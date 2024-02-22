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    Зобнин оценил лидерские качества Промеса и игру Угальде

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подвел итоги товарищеского матча с «Астаной» (4:0).

    «Всегда хочется большего. Хорошо, что крупно выиграли, сыграли «на ноль», но все равно есть моменты, которые необходимо улучшать. У нас еще есть время, чтобы это поправить.

    Это была наша последняя игра на сборе. Так что она стала финальным тестом. Поэтому нужно было действовать уже приблизительно так, как это должно быть в официальных матчах. Так, в принципе, и получилось.

    Хет-трик Квинси [Промеса]? Он не устает от футбола, тренируется и играет с радостью, большим желанием и агрессией. Это наш лидер. Спасибо ему за это.

    Что касается новичка, Манфреда [Угальде], то по игровым качествам это тот, кто нам нужен. Агрессия, постоянный прессинг. Он нам в любом случае поможет. С адаптацией никаких проблем нет. Улыбчивый парень, со всеми общается. Мы ему помогаем – и иностранцы, и российские ребята.

    Сейчас будем с полной концентрацией готовиться непосредственно к «Зениту», – сказал Зобнин.

    • В Амстердаме Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата. Его хотят экстрадировать в Нидерланды.
    • 21-летний Угальде зимой подписал контракт со «Спартаком» на 4,5 года. Сумма его трансфера составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
    • Матч «Зенит»«Спартак» пройдет в 19-м туре РПЛ 2 марта.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:19
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    Комментарии (24)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708604809
    Мазутные паханы назначили смотрящим в ОПГ Свинарня Свинси Промяса. Ули, если наркобарыгу не сдают, значит соучастники. Гыгыгы
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    ...уефан
    1708605154
    ...Зобнин... Наверное он совсем уже утратил право говорить, что-либо об игре своей команды. Оценивай лучше, что ты сам делаешь на поле!...
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    шахта Заполярная
    1708605260
    Дежурный по Спартаковским ветка по кличке "палкавжопе" уже накидал на вентилятор, ждем остальных
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    Freyd
    1708605709
    Очень похож на испанца Вилью
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    SLADE2019
    1708606080
    Теперь за Манфреда можно быть спокойным, раз он такой улыбчивый и общительный.
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    alefreddy
    1708606748
    Рома тебе бы к ним подтянуться но ты слаб и будешь дальше еще слабее
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    БеZуМныЙ
    1708607065
    Сбитый лётчик хвалит наркодилера. Может после карьеры Свинси и возьмёт его распространителем наркоты.
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    Pooodle
    1708607785
    Промяс - лидер по контролю наркотрафика. А ещё он агрессивно наносит ножевые удары! Гы-гы-гы
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