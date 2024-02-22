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    • «Фрайбург» – «Ланс»: прогноз на стыковой матч Лиги Европы, 22 февраля

    «Фрайбург» – «Ланс»: прогноз на стыковой матч Лиги Европы, 22 февраля

    В четверг, 22 февраля, «Фрайбург» на своем поле сыграет с «Лансом». Стыковую встречу Лиги Европы начнут в 20:45 по московскому времени.

    «Фрайбург»

    После завершения группового этапа Лиги Европы, «Фрайбург» набрал 12 очков. Команда одержала 4 победы и потерпела 2 поражения. Футболисты «Фрайбурга» забили 10 голов и пропустили 0 мячей. Команда занимает второе место в своей группе с разницей в +10 голов.

    Три последние игры команды:

    «Ланс»

    «Ланс», в свою очередь, после группового этапа Лиги Европы, имеет в своем активе 8 очков. Команда одержала 2 победы, сыграла вничью 2 раза и потерпела 2 поражения. Футболисты «Ланса» забили 8 голов и пропустили 8 мячей. Команда занимает третье место в своей группе с разницей в -5 голов.

    Три последние игры команды:

    Прогноз на матч «Фрайбург» – «Ланс»

    Обе команды не показывают стабильных результатов, впрочем, хозяева не могут победить в пяти играх кряду, а вот гости не проигрывают пять встреч подряд. Первая игра «Фрайбурга» и «Ланса» завершилась нулевой ничьей, сейчас, предположим, хозяева чуть ближе к победе. Но сделаем ставку осторожно. Наш прогноз – победа «Фрайбурга» или ничья в основное время (1.40).

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    «Фрайбург» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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