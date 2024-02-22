В четверг, 22 февраля, «Фрайбург» на своем поле сыграет с «Лансом». Стыковую встречу Лиги Европы начнут в 20:45 по московскому времени.

После завершения группового этапа Лиги Европы, «Фрайбург» набрал 12 очков. Команда одержала 4 победы и потерпела 2 поражения. Футболисты «Фрайбурга» забили 10 голов и пропустили 0 мячей. Команда занимает второе место в своей группе с разницей в +10 голов.

Три последние игры команды:

«Ланс»

«Ланс», в свою очередь, после группового этапа Лиги Европы, имеет в своем активе 8 очков. Команда одержала 2 победы, сыграла вничью 2 раза и потерпела 2 поражения. Футболисты «Ланса» забили 8 голов и пропустили 8 мячей. Команда занимает третье место в своей группе с разницей в -5 голов.

Три последние игры команды:

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Ланс»

Обе команды не показывают стабильных результатов, впрочем, хозяева не могут победить в пяти играх кряду, а вот гости не проигрывают пять встреч подряд. Первая игра «Фрайбурга» и «Ланса» завершилась нулевой ничьей, сейчас, предположим, хозяева чуть ближе к победе. Но сделаем ставку осторожно. Наш прогноз – победа «Фрайбурга» или ничья в основное время (1.40).