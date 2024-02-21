Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Апелляцию Промеса не отклоняли: разъяснение суда

    Информация об отклоненной апелляции Квинси Промеса не соответствует действительности.

    Сообщалось, что футболисту «Спартака» не удалось оспорить свой приговор по делу о нападении с ножом на двоюродного брата.

    «Вчера было краткое слушание, никакого окончательного решения по апелляции или приговору принято не было.

    В Нидерландах предварительное слушание – это заседание, на котором дело не рассматривается по существу.

    Такое слушание необходимо, когда дело должно было быть рассмотрено в определенный срок, но рассматривать его по существу еще рано», – сообщили в апелляционном суде Амстердама.

    • Инцидент с «поножовщиной» произошел на семейной вечеринке в 2020 году.
    • За это в июне Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
    • Позднее спартаковца также осудили за контрабанду наркотиков и дали ему 6 лет лишения свободы.

    Новости по теме
    Адвокат Промеса сделал заявление о приговоре по делу о контрабанде наркотиков 18
    Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Астану» (4:0) благодаря хет-трику Промеса 48
    Суд отклонил апелляцию Промеса 36
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:00
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1708537678
    по итогам предварительного слушания высочайший суд постановил: - признать промеса зулусом - оштрафовать зарембу за распускание лживых слухов - восстановить в правах нидерландского гражданина деми де зеува, обязав клуп спортаг заключить с ним пожизненный контакт
    Ответить
    Красногвардейчик
    1708538820
    Вот ведь какие судебные органы в Голландии....бедного парня просто оболгали....сначала брата подкинули на нож, потом ничего не подозревающему Промесу, подкинули в карман 1 500 тон кокса))) Невиновен однозначно))
    Ответить
    Вомбат
    1708539501
    Как я неоднократно тут писал, апелляция будет рассматриваться долго. Сообщение об отклонении было очередным фейком. Смотри кто автор.
    Ответить
    lenarkof
    1708540882
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    NewLife
    1708544011
    Ну и суровы эти голландцы, не то что наши либеральный суд и прокуратора.)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+