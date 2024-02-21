Апелляцию Промеса не отклоняли: разъяснение суда

Информация об отклоненной апелляции Квинси Промеса не соответствует действительности.
Сообщалось, что футболисту «Спартака» не удалось оспорить свой приговор по делу о нападении с ножом на двоюродного брата.
«Вчера было краткое слушание, никакого окончательного решения по апелляции или приговору принято не было.
В Нидерландах предварительное слушание – это заседание, на котором дело не рассматривается по существу.
Такое слушание необходимо, когда дело должно было быть рассмотрено в определенный срок, но рассматривать его по существу еще рано», – сообщили в апелляционном суде Амстердама.
- Инцидент с «поножовщиной» произошел на семейной вечеринке в 2020 году.
- За это в июне Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
- Позднее спартаковца также осудили за контрабанду наркотиков и дали ему 6 лет лишения свободы.