Суд отклонил апелляцию Промеса

Квинси Промесу не удалось оспорить свой приговор по делу о нападении с ножом на двоюродного брата.

Суд в Нидерландах отклонил апелляцию футболиста «Спартака».

«Суд отклонил ходатайство, поскольку не счел его целесообразным. Это было короткое слушание, без окончательного решения или приговора», – говорится в релизе.