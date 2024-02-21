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    Суд отклонил апелляцию Промеса

    Квинси Промесу не удалось оспорить свой приговор по делу о нападении с ножом на двоюродного брата.

    Суд в Нидерландах отклонил апелляцию футболиста «Спартака».

    «Суд отклонил ходатайство, поскольку не счел его целесообразным. Это было короткое слушание, без окончательного решения или приговора», – говорится в релизе.

    • Инцидент с «поножовщиной» произошел на семейной вечеринке в 2020 году.
    • За это в июне Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
    • Позднее спартаковца также осудили за контрабанду наркотиков и дали ему 6 лет лишения свободы.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии (36)
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    ...уефан
    1708526122
    ... успокойтесь уже все! Он в Спартаке на "химии" будет...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708527169
    Поразительно всё же, с каким упорством адвокаты уголовника способны отрицать очевидные вещи. Они долго будут его доить, но срок не уменьшится. Как бы наоборот не получилось. Гыгыгы
    Ответить
    fakeid
    1708527523
    любит клуп спортаг уголовников и наркоманов. уголовником основан, потом все эти титовы бромантановые, кокорины, зулусы промесы и прочие ерёменки. в зените за такое сразу бан - а спортаг только рад подписать очередного уголовника, наркодельца или гомосексуалиста. хряки, вам не стыдно?
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    ivany4
    1708528764
    А теперь читаем правдивую версию с сайта ТАСС!!! Апелляционный суд Амстердама на предварительном заседании отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата, оставив приговор о 18 месяцах тюрьмы в силе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Суд отклонил ходатайство, поскольку не счел его целесообразным, - говорится в сообщении. - Это было короткое слушание, без окончательного решения или приговора". Отметим следующее: это очередное предварительное заседание. На котором не было окончательного решения или приговора. Интересная система правосудия в Нидерландах.))
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    Cleaner
    1708530217
    Молодцы адвокаты, растрясите этого наркоторговца хорошенько. А потом бросьте. За Спартака СТЫДНО, что клуб знает, что в его составе преступник, но СОЗНАТЕЛЬНО УКРЫВАЕТ Промеса и не разрывает с ним контракт...(((
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    Опорник1984
    1708532135
    А когда в ЦСКА лидеры клуба наркоту принимали стыдно за команду не было. Попался только Еременко. А Дзагоев с липовой травмой перекумаривался. По мне так пусть играет. Вообще не вижу проблем. Там пол страны наркоманы.
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    Купа Купыч
    1708534548
    Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза, я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
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    АлексМак
    1708535398
    Вон из России. И чем быстрее, тем меньше резонанса будет про некогда бывшую народную команду.
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    BVG4
    1708542746
    А вот интересно, в Нидерландах принято как в России, сушить сухари перед кичей?! Если да, то уже в самый раз пора закончить с беготней и начинать интенсивно закупать буханки хлеба, включать духовку и не снижая темпа включаться в производство! В коротких перерывах изучать правила посвящения в воровскую среду и те же правила первых шагов на зоне. По слухам - воровское погоняло там у него уже есть и весьма эффектное - РУБЕРОИД ((((
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708546206
    Контра в Спартаке это позор из позоров
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