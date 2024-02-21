Суд отклонил апелляцию Промеса

Квинси Промесу не удалось оспорить свой приговор по делу о нападении с ножом на двоюродного брата.
Суд в Нидерландах отклонил апелляцию футболиста «Спартака».
«Суд отклонил ходатайство, поскольку не счел его целесообразным. Это было короткое слушание, без окончательного решения или приговора», – говорится в релизе.
- Инцидент с «поножовщиной» произошел на семейной вечеринке в 2020 году.
- За это в июне Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы.
- Позднее спартаковца также осудили за контрабанду наркотиков и дали ему 6 лет лишения свободы.