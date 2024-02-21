Легенда «МЮ» Руни готов работать в «Манчестер Сити»

Уэйн Руни хочет поработать с Хосепом Гвардиолой.
Он готов войти в тренерский штаб испанца в «Манчестер Сити», несмотря на 13 лет в «Манчестер Юнайтед».
«Стану ли я ассистентом? Это зависит от ситуации. Если придет Гвардиола и попросит стать его помощником, я пойду пешком.
Посмотрите, что Артета делает в «Арсенале». Я убежден, все благодаря тому, что он учился у Гвардиолы», – сказал Руни.
- Экс-форвард возглавлял «Дерби Каунти», «Бирмингем» и «Ди Си Юнайтед» из МЛС.
- Гвардиола тренирует «Сити» с 2016 года.