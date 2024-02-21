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    Легенда «МЮ» Руни готов работать в «Манчестер Сити»

    Уэйн Руни хочет поработать с Хосепом Гвардиолой.

    Он готов войти в тренерский штаб испанца в «Манчестер Сити», несмотря на 13 лет в «Манчестер Юнайтед».

    «Стану ли я ассистентом? Это зависит от ситуации. Если придет Гвардиола и попросит стать его помощником, я пойду пешком.

    Посмотрите, что Артета делает в «Арсенале». Я убежден, все благодаря тому, что он учился у Гвардиолы», – сказал Руни.

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    Источник: The Independent

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    Комментарии (2)
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    Pooodle
    1708523032
    вот курва рыжая!
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1708531883
    Ты что охренел? Предатель Надеюсь утка
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