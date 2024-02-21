Легенда «МЮ» Руни готов работать в «Манчестер Сити»

Уэйн Руни хочет поработать с Хосепом Гвардиолой.

Он готов войти в тренерский штаб испанца в «Манчестер Сити», несмотря на 13 лет в «Манчестер Юнайтед».

«Стану ли я ассистентом? Это зависит от ситуации. Если придет Гвардиола и попросит стать его помощником, я пойду пешком.

Посмотрите, что Артета делает в «Арсенале». Я убежден, все благодаря тому, что он учился у Гвардиолы», – сказал Руни.