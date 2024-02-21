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    • «Наполи» – «Барселона»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 21 февраля

    «Наполи» – «Барселона»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 21 февраля

    В среду, 21 февраля, «Наполи» на своем поле сыграет с «Барселоной» в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Наполи»

    После завершения группового этапа Лиги Чемпионов, «Наполи» набрал 10 очков. Команда одержала 3 победы, сыграла вничью 1 раз и потерпела 2 поражения. Футболисты «Наполи» забили 6 голов и пропустили 5 мячей. Команда расположилась на втором месте в своей группе, а разница забитых и пропущенных мячей составила +1 гол.

    «Барселона»

    «Барселона», в свою очередь, после группового этапа Лиги Чемпионов, имеет в своем активе 12 очков. Команда одержала 4 победы и потерпела 2 поражения. Футболисты «Барселоны» забили 6 голов и пропустили 4 мяча. Команда лидирует в своей группе с разницей в +2 гола.

    Прогноз на матч «Наполи» – «Барселона»

    История противостояния команд насчитывает восемь поединков:

    • 24.02.22 «Наполи» – «Барселона» 2:4;
    • 17.02.22 «Барселона» – «Наполи» 1:1;
    • 08.08.20 «Барселона» – «Наполи» 3:1;
    • 25.02.20 «Наполи» – «Барселона» 1:1;
    • 10.08.19 «Барселона» – «Наполи» 4:0;
    • 08.08.19 «Наполи» – «Барселона» 1:2;
    • 06.08.14 «Наполи» – «Барселона» 1:0;
    • 20.08.11 «Барселона» – «Наполи» 5:0.

    Букмекеры не видят явного фаворита встречи. Предположим, что все-таки каталонцы ближе к успеху – команда не проигрывает в 4 последних матчах кряду, а вот неаполитанцы не выигрывают с 4 февраля. Наш прогноз – победа «Барселоны» или ничья (1.45).

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    Источник: «Бомбардир»

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