В среду, 21 февраля, «Наполи» на своем поле сыграет с «Барселоной» в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

«Наполи»

После завершения группового этапа Лиги Чемпионов, «Наполи» набрал 10 очков. Команда одержала 3 победы, сыграла вничью 1 раз и потерпела 2 поражения. Футболисты «Наполи» забили 6 голов и пропустили 5 мячей. Команда расположилась на втором месте в своей группе, а разница забитых и пропущенных мячей составила +1 гол.

«Барселона»

«Барселона», в свою очередь, после группового этапа Лиги Чемпионов, имеет в своем активе 12 очков. Команда одержала 4 победы и потерпела 2 поражения. Футболисты «Барселоны» забили 6 голов и пропустили 4 мяча. Команда лидирует в своей группе с разницей в +2 гола.

Прогноз на матч «Наполи» – «Барселона»

История противостояния команд насчитывает восемь поединков:

Букмекеры не видят явного фаворита встречи. Предположим, что все-таки каталонцы ближе к успеху – команда не проигрывает в 4 последних матчах кряду, а вот неаполитанцы не выигрывают с 4 февраля. Наш прогноз – победа «Барселоны» или ничья (1.45).