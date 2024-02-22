Тренер «Наполи» объяснил замену Хвичи в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона прокомментировал свое решение снять с игры Хвичу Кварацхелию в середине второго тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Хвичу заменили на 68-й минуте на Йеспера Линдстрема.

Грузинский вингер гневно отреагировал на это, не пожав руку тренеру и партнерам.

«На поле остаются только те, кто играет хорошо. Я не смотрю на имена. Замена Квары обусловлена тем, что он не играл фантастически.

Это не редкость – иногда у футболиста не идет. Хвича возьмет себя в руки, будет работать усерднее. Я вполне удовлетворен», – сказал Кальцона.