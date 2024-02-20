Президент «Сантоса» сделал заявление о возвращении Неймара

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра ответил, планирует ли клуб вернуть Неймара.

«Это зависит не от нас. «Сантос» внимательно следит за ситуацией Неймара, чтобы быть готовым, когда он будет свободен и готов вернуться в Бразилию.

У него двухлетний контракт с «Аль-Хилялем», была серьезная травма, и я не знаю, продлит ли он соглашение. Из нашего личного разговора я сделал вывод, что такой вариант возможен», – сказал Тейшейра.