Ловчев одним словом охарактеризовал матчи сборной России с Сербией и Парагваем

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев доволен, что сборная России в марте сыграет с Сербией и Парагваем.

– Что значат для России матчи с Сербией и Парагваем?

– Это прорыв. Другие команды будут смотреть на Сербию и Парагвай, понимая, что они сыграли с нами и ничего страшного в этом нет.

Более того, мы четко не понимаем, что можем, а что нет. Когда один мой друг Валерий Ашихмин – председатель Федерации арбалетного спорта России – построил стадион в деревне на границе Астраханской и Волгоградской области, мы решили провести кубок прикаспийских стран.

Я начал обзванивать федерации Казахстана, Туркменистана и параллельно подумал: а может, нельзя все-таки проводить соревнования в России? После этого у меня был разговор с Дюковым, и он мне сказал, что ФИФА не запрещают России проводить товарищеские игры или что-то подобное.

Ведь мы, полностью не разобравшись, стали думать, что с нами никто не будет играть, кроме Кубы. Но эта история пошла после Боснии и Герцеговины, когда футболисты, играющие в Италии, начиная с Джеко, отказались ехать играть в Россию.

Эта была политическая штуковина. А вот что с нами поиграют сербы – наши друзья – и Парагвай, для меня это прорыв, потому что другие тоже будут соглашаться и играть. Для нас это очень хорошо.