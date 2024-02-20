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    • Ловчев одним словом охарактеризовал матчи сборной России с Сербией и Парагваем

    Ловчев одним словом охарактеризовал матчи сборной России с Сербией и Парагваем

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев доволен, что сборная России в марте сыграет с Сербией и Парагваем.

    – Что значат для России матчи с Сербией и Парагваем?

    – Это прорыв. Другие команды будут смотреть на Сербию и Парагвай, понимая, что они сыграли с нами и ничего страшного в этом нет.

    Более того, мы четко не понимаем, что можем, а что нет. Когда один мой друг Валерий Ашихмин – председатель Федерации арбалетного спорта России – построил стадион в деревне на границе Астраханской и Волгоградской области, мы решили провести кубок прикаспийских стран.

    Я начал обзванивать федерации Казахстана, Туркменистана и параллельно подумал: а может, нельзя все-таки проводить соревнования в России? После этого у меня был разговор с Дюковым, и он мне сказал, что ФИФА не запрещают России проводить товарищеские игры или что-то подобное.

    Ведь мы, полностью не разобравшись, стали думать, что с нами никто не будет играть, кроме Кубы. Но эта история пошла после Боснии и Герцеговины, когда футболисты, играющие в Италии, начиная с Джеко, отказались ехать играть в Россию.

    Эта была политическая штуковина. А вот что с нами поиграют сербы – наши друзья – и Парагвай, для меня это прорыв, потому что другие тоже будут соглашаться и играть. Для нас это очень хорошо.

    • Россия примет Сербию 21 марта, а Парагвай – 25 марта.
    • Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.
    • Россияне впервые сыграют с соперниками из Европы и Южной Америки после отстранения в феврале 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1708404000
    Ловчев четко и конкретно;) как всегда) но здесь он правильно отметил момент
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    WE ARE FOR PETER
    1708404412
    После Кубы действительно прорыв
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    slavutiq70
    1708408016
    Ну не факт ещё что последствий не будет ....
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