Ловчев одним словом охарактеризовал матчи сборной России с Сербией и Парагваем

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев доволен, что сборная России в марте сыграет с Сербией и Парагваем.
– Что значат для России матчи с Сербией и Парагваем?
– Это прорыв. Другие команды будут смотреть на Сербию и Парагвай, понимая, что они сыграли с нами и ничего страшного в этом нет.
Более того, мы четко не понимаем, что можем, а что нет. Когда один мой друг Валерий Ашихмин – председатель Федерации арбалетного спорта России – построил стадион в деревне на границе Астраханской и Волгоградской области, мы решили провести кубок прикаспийских стран.
Я начал обзванивать федерации Казахстана, Туркменистана и параллельно подумал: а может, нельзя все-таки проводить соревнования в России? После этого у меня был разговор с Дюковым, и он мне сказал, что ФИФА не запрещают России проводить товарищеские игры или что-то подобное.
Ведь мы, полностью не разобравшись, стали думать, что с нами никто не будет играть, кроме Кубы. Но эта история пошла после Боснии и Герцеговины, когда футболисты, играющие в Италии, начиная с Джеко, отказались ехать играть в Россию.
Эта была политическая штуковина. А вот что с нами поиграют сербы – наши друзья – и Парагвай, для меня это прорыв, потому что другие тоже будут соглашаться и играть. Для нас это очень хорошо.
- Россия примет Сербию 21 марта, а Парагвай – 25 марта.
- Оба матча пройдут на стадионе «Динамо» в Москве.
- Россияне впервые сыграют с соперниками из Европы и Южной Америки после отстранения в феврале 2022 года.