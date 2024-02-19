Каррера в чемпионском сезоне «Спартака» требовал купить Марио Фернандеса

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о попытке «Спартака» переманить защитника Марио Фернандеса из ЦСКА посреди сезона-2016/17.

«В ноябре или когда-то в эти даты была пауза на игры сборных. Массимо Каррера тогда сказал: «Либо вы привозите мне нужных игроков до начала сбора или через неделю нагрузок они мне уже будут не нужны».

Он назвал только две русские фамилии – Самедов и Марио Фернандес. По последнему мы сделали попытку, разумеется, нас послали, дальше разговор не пошeл. Самедова он хотел и получил», – заявил Гурцкая.