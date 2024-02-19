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    • Каррера в чемпионском сезоне «Спартака» требовал купить Марио Фернандеса

    Каррера в чемпионском сезоне «Спартака» требовал купить Марио Фернандеса

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о попытке «Спартака» переманить защитника Марио Фернандеса из ЦСКА посреди сезона-2016/17.

    «В ноябре или когда-то в эти даты была пауза на игры сборных. Массимо Каррера тогда сказал: «Либо вы привозите мне нужных игроков до начала сбора или через неделю нагрузок они мне уже будут не нужны».

    Он назвал только две русские фамилии – Самедов и Марио Фернандес. По последнему мы сделали попытку, разумеется, нас послали, дальше разговор не пошeл. Самедова он хотел и получил», – заявил Гурцкая.

    • Фернандес выступал за ЦСКА до 2022 года.
    • Сейчас он играет в «Зените».
    • «Спартак» в сезоне-2016/17 стал чемпионом России.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    19.02.2024 22:10
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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1708374155
    обе чисто русские фамилии
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    zigbert
    1708432478
    Покупка Фернандеса у ЦСКА изначально была обречена на провал. В то время он показывал футбол высокого качества.
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