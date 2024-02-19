Промес очень доволен работой с Абаскалем в «Спартаке»

Раскрыты подробности взаимоотношений между Квинси Промесом и Гильермо Абаскалем.
Как пишет Relevo, для 32-летнего футболиста оказалось очень важным назначение испанца на пост главного тренера «Спартака».
Они близки по возрасту и говорят на «одном футбольном языке». Это помогло голландскому вингеру проявить себя.
Абаскаль стал использовать Промеса на другой позиции в атаке, доверив ему ключевую роль как на поле, так и в раздевалке. Квинси ценит это и старается принести максимум пользы команде.
- В этом сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
- Контракт игрока со «Спартаком» истекает в июне.
- В Нидерландах его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.