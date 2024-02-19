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    Промес очень доволен работой с Абаскалем в «Спартаке»

    Раскрыты подробности взаимоотношений между Квинси Промесом и Гильермо Абаскалем.

    Как пишет Relevo, для 32-летнего футболиста оказалось очень важным назначение испанца на пост главного тренера «Спартака».

    Они близки по возрасту и говорят на «одном футбольном языке». Это помогло голландскому вингеру проявить себя.

    Абаскаль стал использовать Промеса на другой позиции в атаке, доверив ему ключевую роль как на поле, так и в раздевалке. Квинси ценит это и старается принести максимум пользы команде.

    • В этом сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 21 матче.
    • Контракт игрока со «Спартаком» истекает в июне.
    • В Нидерландах его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.

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    Источник: Relevo

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    19.02.2024 16:53
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    Комментарии (20)
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    Krics
    1708353306
    Одни клошары,пуканы трещат,что Антоха играть будет,ихмо.
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    VPERDIV SPARTAK
    1708354182
    Выслать обоих
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    Vasilys
    1708354516
    Теперь-то конечно...
    Ответить
    ...уефан
    1708354649
    ... Работой доволен, дышится свободно, в"отпуск" не хочу!)...
    Ответить
    ...уефан
    1708354787
    ...это хорошая ветка!)...
    Ответить
    Номэд
    1708355823
    При одном только упоминании Промеса, у вшивых начинают пылать и так раздолбаные пуканы.
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    Cleaner
    1708357847
    Наркоторговец Промес очень доволен работой с Абаскалем в «Спартаке»...
    Ответить
    Krics
    1708360545
    Работай Антоха,пусть у клошар пуканы лопаются,ихмо.
    Ответить
    Suvorov71
    1708364872
    Есть песня, а в ней слова для все доброжелателей, " Ты не радуйся змея скоро выпишут меня, вот вам и ответ вонючки помойные
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    ВетеR
    1708366911
    баклажан, раньше сядешь, раньше выйдешь )
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